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Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа
Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа
Слова президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является риторикой для устрашения,... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T17:41
2026-07-09T19:18
украина
patriot (зенитный ракетный комплекс)
дональд трамп
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Слова президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является риторикой для устрашения, как и все на саммите НАТО в Анкаре, имевшем исключительно психологическое значение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.9 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Также на открытой части встречи он заявил, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо.По мнению эксперта, весь прошедший 36-й саммит НАТО "имеет только психологическое значение".По его словам, именно так можно оценить, в частности, и заявления Трампа по вопросам конфликта на Украине – это больше риторика, нежели анонс действий. Просто американский лидер в очередной раз решил продемонстрировать величие своим "вассалам", прежде всего украинским, но также и европейским, считает политолог.Пустословием считает он и слова "по поводу попытки закрыть небо, сказанные Трампом".Европа же – и это понятно было и без саммита – продолжит стараться помогать Украине, но лишь "потому, что сама попала в западню – в яму, которую себе вырыла, и теперь будет ждать, пока Трампа сменит какой-то другой лидер", чтобы помочь ей выбраться, полагает Шатров."Они на это только и надеются, что, ладно, мы еще немножко поднапряжемся, но когда-нибудь в Белый дом придет лидер, который на себя возьмет ответственность за все, и начнет платить, и нам еще вернет все, что мы потратили. Вот они и живут в этом ожидании", – сказал политолог.При этом даже сейчас Европа боится ссориться с Трампом, потому что зависит от него, отметил Шатров.Ранее научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в комментарии Bloomberg высказал мнение о том, что завод по производству ракет для системы ПВО Patriot на Украине никогда не появится, так как это станет первоочередной целью для России.36-й саммит НАТО проходил в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп встречался 7 июля с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля провел переговоры с Владимиром Зеленским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – СимоньянКогда закончится СВО - мнение военного эксперта
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украина, patriot (зенитный ракетный комплекс), дональд трамп, в мире, новости
Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа

Слова Трампа о лицензии США на производство Patriot на Украине является риторикой – мнение

17:41 09.07.2026 (обновлено: 19:18 09.07.2026)
 
© © AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© © AP Photo / Ben Curtis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Слова президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является риторикой для устрашения, как и все на саммите НАТО в Анкаре, имевшем исключительно психологическое значение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
9 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Также на открытой части встречи он заявил, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо.
По мнению эксперта, весь прошедший 36-й саммит НАТО "имеет только психологическое значение".
"Потому что ничего экстраординарного, что кардинальным образом могло бы повлиять на ситуацию на линии фронта, не произошло... Кроме пробросов риторических, словесных ничего не прозвучало серьезного", – заметил Шатров.
По его словам, именно так можно оценить, в частности, и заявления Трампа по вопросам конфликта на Украине – это больше риторика, нежели анонс действий. Просто американский лидер в очередной раз решил продемонстрировать величие своим "вассалам", прежде всего украинским, но также и европейским, считает политолог.

"Обещание Трампа по поводу лицензии на производство на Украине каких-то средств уничтожения не окажет никакого моментального воздействия на ситуацию. А для Зеленского сейчас важен каждый час, наверное. Особенно... в Донбассе, где он теряет территорию километр за километром чуть ли не ежечасно. Поэтому это риторика", – прокомментировал Шатров.

Пустословием считает он и слова "по поводу попытки закрыть небо, сказанные Трампом".
Европа же – и это понятно было и без саммита – продолжит стараться помогать Украине, но лишь "потому, что сама попала в западню – в яму, которую себе вырыла, и теперь будет ждать, пока Трампа сменит какой-то другой лидер", чтобы помочь ей выбраться, полагает Шатров.
"Они на это только и надеются, что, ладно, мы еще немножко поднапряжемся, но когда-нибудь в Белый дом придет лидер, который на себя возьмет ответственность за все, и начнет платить, и нам еще вернет все, что мы потратили. Вот они и живут в этом ожидании", – сказал политолог.
При этом даже сейчас Европа боится ссориться с Трампом, потому что зависит от него, отметил Шатров.
"Саммит готовился – его программа была сокращена, потому что боялись поссориться с Трампом, вызвать нездоровую его реакцию, настроения его плохого его опасались. Они (европейцы – ред.) зависят от Соединенных Штатов. Но пока и показать это боятся, и не показать тоже. Пиетет необходим, особенно перед Трампом... Они сами себе нарисовали плохую картину будущего и в это будущее стремительными шагами идут...", – заключил эксперт.
Ранее научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в комментарии Bloomberg высказал мнение о том, что завод по производству ракет для системы ПВО Patriot на Украине никогда не появится, так как это станет первоочередной целью для России.
36-й саммит НАТО проходил в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп встречался 7 июля с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля провел переговоры с Владимиром Зеленским.
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