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Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа

Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа

Слова президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является риторикой для устрашения,... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T17:41

2026-07-09T17:41

2026-07-09T19:18

украина

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Слова президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является риторикой для устрашения, как и все на саммите НАТО в Анкаре, имевшем исключительно психологическое значение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.9 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Также на открытой части встречи он заявил, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо.По мнению эксперта, весь прошедший 36-й саммит НАТО "имеет только психологическое значение".По его словам, именно так можно оценить, в частности, и заявления Трампа по вопросам конфликта на Украине – это больше риторика, нежели анонс действий. Просто американский лидер в очередной раз решил продемонстрировать величие своим "вассалам", прежде всего украинским, но также и европейским, считает политолог.Пустословием считает он и слова "по поводу попытки закрыть небо, сказанные Трампом".Европа же – и это понятно было и без саммита – продолжит стараться помогать Украине, но лишь "потому, что сама попала в западню – в яму, которую себе вырыла, и теперь будет ждать, пока Трампа сменит какой-то другой лидер", чтобы помочь ей выбраться, полагает Шатров."Они на это только и надеются, что, ладно, мы еще немножко поднапряжемся, но когда-нибудь в Белый дом придет лидер, который на себя возьмет ответственность за все, и начнет платить, и нам еще вернет все, что мы потратили. Вот они и живут в этом ожидании", – сказал политолог.При этом даже сейчас Европа боится ссориться с Трампом, потому что зависит от него, отметил Шатров.Ранее научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в комментарии Bloomberg высказал мнение о том, что завод по производству ракет для системы ПВО Patriot на Украине никогда не появится, так как это станет первоочередной целью для России.36-й саммит НАТО проходил в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп встречался 7 июля с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля провел переговоры с Владимиром Зеленским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – СимоньянКогда закончится СВО - мнение военного эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, patriot (зенитный ракетный комплекс), дональд трамп, в мире, новости