https://crimea.ria.ru/20260709/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-chetverga-1157488548.html

Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга

Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга

Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T06:22

2026-07-09T06:22

2026-07-09T06:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостКак провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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