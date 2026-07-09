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Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг
Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг
Проезд по Крымскому мосту днем в четверг свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:05
2026-07-09T12:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
кубань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту днем в четверг свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостКак провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, кубань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг

Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг

12:05 09.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту днем в четверг свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 12.00.
Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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