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Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля
Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля
Крымский мост вечером в четверг свободен и открыт для проезда, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T22:04
2026-07-09T22:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
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тамань
крым
очереди на крымском мосту
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в четверг свободен и открыт для проезда, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, крым, очереди на крымском мосту, новости крыма
Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля

Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля

22:04 09.07.2026 (обновлено: 22:12 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в четверг свободен и открыт для проезда, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 22.00.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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