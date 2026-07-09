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Херсонская область осталась без света

Херсонская область осталась без света - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Херсонская область осталась без света

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T07:29

2026-07-09T07:29

2026-07-09T07:29

херсонская область

отключение электроэнергии

владимир сальдо

новости

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На месте работают энергетики и аварийные службы, делая делают все возможное, чтобы вернуть электричество, добавил Сальдо.По данным "Херсонэнерго", отключения произошли в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Без света Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский, Верхнерогачикский муниципальные округа, а также Новокаховский городской округ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, отключение электроэнергии, владимир сальдо, новости, электричество