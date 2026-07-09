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Херсонская область осталась без света
Херсонская область осталась без света - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Херсонская область осталась без света
Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T07:29
2026-07-09T07:29
2026-07-09T07:29
херсонская область
отключение электроэнергии
владимир сальдо
новости
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На месте работают энергетики и аварийные службы, делая делают все возможное, чтобы вернуть электричество, добавил Сальдо.По данным "Херсонэнерго", отключения произошли в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Без света Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский, Верхнерогачикский муниципальные округа, а также Новокаховский городской округ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, отключение электроэнергии, владимир сальдо, новости, электричество
Херсонская область осталась без света
В Херсонской области без света остались все округа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", — написал он на платформе МАКС.
На месте работают энергетики и аварийные службы, делая делают все возможное, чтобы вернуть электричество, добавил Сальдо.
По данным "Херсонэнерго", отключения произошли в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Без света Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский, Верхнерогачикский муниципальные округа, а также Новокаховский городской округ.
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