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Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект
Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект
В результате атак ВСУ на Запорожскую область поврежден ключевой энергетический объект. Херсонская и Запорожская области частично обесточены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:55
2026-07-09T12:55
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
энергетика
херсонская область
владимир сальдо
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на Запорожскую область поврежден ключевой энергетический объект. Херсонская и Запорожская области частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, на отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность дроновых атак.Работу критической инфраструктуры и социальных объектов обеспечивают при помощи генераторов.В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенокВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской области
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евгений балицкий, запорожская область, происшествия, энергетика, херсонская область, владимир сальдо, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект

Херсонская и Запорожская области частично обесточены - поврежден энергетический объект

12:55 09.07.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоРемонт электрооборудования
Ремонт электрооборудования
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на Запорожскую область поврежден ключевой энергетический объект. Херсонская и Запорожская области частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Поврежден ключевой энергетический объект, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей", - написал в своем канале в МАКС Балицкий.
По его информации, на отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность дроновых атак.
Работу критической инфраструктуры и социальных объектов обеспечивают при помощи генераторов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения.
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