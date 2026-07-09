https://crimea.ria.ru/20260709/khersonskaya-i-zaporozhskaya-oblasti-obestocheny---povrezhden-energeticheskiy-obekt-1157499552.html

Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект

Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект

В результате атак ВСУ на Запорожскую область поврежден ключевой энергетический объект. Херсонская и Запорожская области частично обесточены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T12:55

2026-07-09T12:55

2026-07-09T12:55

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

энергетика

херсонская область

владимир сальдо

новости

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на Запорожскую область поврежден ключевой энергетический объект. Херсонская и Запорожская области частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, на отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность дроновых атак.Работу критической инфраструктуры и социальных объектов обеспечивают при помощи генераторов.В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенокВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20260708/sotrudnik-politsii-pogib-pri-atake-drona-vsu-na-bolnitsu-v-khersonskoy-oblasti-1157487880.html

запорожская область

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, происшествия, энергетика, херсонская область, владимир сальдо, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)