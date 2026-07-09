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Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект
Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект
В результате атак ВСУ на Запорожскую область поврежден ключевой энергетический объект. Херсонская и Запорожская области частично обесточены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:55
2026-07-09T12:55
2026-07-09T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на Запорожскую область поврежден ключевой энергетический объект. Херсонская и Запорожская области частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, на отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность дроновых атак.Работу критической инфраструктуры и социальных объектов обеспечивают при помощи генераторов.В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенокВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20260708/sotrudnik-politsii-pogib-pri-atake-drona-vsu-na-bolnitsu-v-khersonskoy-oblasti-1157487880.html
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Херсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект
Херсонская и Запорожская области частично обесточены - поврежден энергетический объект