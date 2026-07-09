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Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области
Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области
В ночь на 9 июля в Тверской области в результате атаки украинских БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Сейчас возгорание... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T07:55
2026-07-09T07:55
тверская область
атаки всу
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 9 июля в Тверской области в результате атаки украинских БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Сейчас возгорание локализовано. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.По предварительной информации, среди мирного населения и персонала объекта пострадавших нет, уточнил врио главы Тверской области.Утром в четверг глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на КубаниБолее 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ
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тверская область, атаки всу, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области

В Тверской области в ходе атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы

07:55 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 9 июля в Тверской области в результате атаки украинских БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Сейчас возгорание локализовано. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

"Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта", - написал Королев в своем канале в МАКС.

По предварительной информации, среди мирного населения и персонала объекта пострадавших нет, уточнил врио главы Тверской области.
Утром в четверг глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.
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