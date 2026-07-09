https://crimea.ria.ru/20260709/iz-za-ataki-vsu-zagorelsya-rezervuar-neftebazy-v-tverskoy-oblasti-1157489570.html

Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области

Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области

В ночь на 9 июля в Тверской области в результате атаки украинских БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Сейчас возгорание... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T07:55

2026-07-09T07:55

2026-07-09T07:55

тверская область

атаки всу

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 9 июля в Тверской области в результате атаки украинских БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Сейчас возгорание локализовано. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.По предварительной информации, среди мирного населения и персонала объекта пострадавших нет, уточнил врио главы Тверской области.Утром в четверг глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на КубаниБолее 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ

тверская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, атаки всу, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости сво