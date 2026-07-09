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Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
Италия высылает двух военных атташе посольства России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:48
2026-07-09T12:48
2026-07-09T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Италия высылает двух военных атташе посольства России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х.Уточняется, что к этому времени Генсекретарь МИД Италии проинформировал российского посла в Риме о том, что они должны покинуть Рим в течение трех дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам РФ – глава ЕППослы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД РоссииРоссия ответит на высылку 70 российских дипломатов из Болгарии
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), италия, новости, в мире, россия
Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме – МИД