https://crimea.ria.ru/20260709/italiya-vysylaet-dvukh-voennykh-attashe-posolstva-rossii--mid-1157499260.html

Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД

Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД

Италия высылает двух военных атташе посольства России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T12:48

2026-07-09T12:48

2026-07-09T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Италия высылает двух военных атташе посольства России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х.Уточняется, что к этому времени Генсекретарь МИД Италии проинформировал российского посла в Риме о том, что они должны покинуть Рим в течение трех дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам РФ – глава ЕППослы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД РоссииРоссия ответит на высылку 70 российских дипломатов из Болгарии

италия

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), италия, новости, в мире, россия