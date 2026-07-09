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Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
Италия высылает двух военных атташе посольства России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:48
2026-07-09T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Италия высылает двух военных атташе посольства России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х.Уточняется, что к этому времени Генсекретарь МИД Италии проинформировал российского посла в Риме о том, что они должны покинуть Рим в течение трех дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам РФ – глава ЕППослы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД РоссииРоссия ответит на высылку 70 российских дипломатов из Болгарии
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), италия, новости, в мире, россия
Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД

Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме – МИД

12:48 09.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Италия высылает двух военных атташе посольства России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х.
"Итальянское правительство приняло решение выслать двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии", – цитирует выдержку из поста Таяни РИА Новости.
Уточняется, что к этому времени Генсекретарь МИД Италии проинформировал российского посла в Риме о том, что они должны покинуть Рим в течение трех дней.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ИталияНовостиВ миреРоссия
 
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