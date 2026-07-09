https://crimea.ria.ru/20260709/grozy-i-podtopleniya-sevastopol-nakroyut-silnye-livni-1157503147.html
Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни
Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни
Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу, вероятны грозы и подтопления территории. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по городу. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T14:12
2026-07-09T14:12
2026-07-09T14:13
погода
погода в крыму
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
подтопления
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/98/1118409821_0:225:810:681_1920x0_80_0_0_370193cebae70091bebeb75adb81ad5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу, вероятны грозы и подтопления территории. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по городу.В этой связи спасатели предупреждают о возможном подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей. Вероятны перебои в работе транспорта, размыв грунтовых дорог, сход грунта со склонов и нарушение целостности укрепительных конструкций.Жителям и гостям города при грозе рекомендуют выключить электроприборы, закрыть окна, не находится на открытой местности, под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, громоотводов и антенн, рядом с водоёмами, отказаться от дальних поездок, выходов в море, на пляжи, в горы и в лес.В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности, сообщали ранее в четверг в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четвергЭкстремальная жара угрожает СШАБез экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/98/1118409821_0:149:810:757_1920x0_80_0_0_2fb244e44e61d9d16316cd369e7b912c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, подтопления, крым, новости крыма
Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни
Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу – МЧС
14:12 09.07.2026 (обновлено: 14:13 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу, вероятны грозы и подтопления территории. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по городу.
"В ночь на 10 июля и утром того же дня в городе прогнозируется дождь, временами сильный. Возможна гроза", – сказано в сообщении .
В этой связи спасатели предупреждают о возможном подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей. Вероятны перебои в работе транспорта, размыв грунтовых дорог, сход грунта со склонов и нарушение целостности укрепительных конструкций.
Жителям и гостям города при грозе рекомендуют выключить электроприборы, закрыть окна, не находится на открытой местности, под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, громоотводов и антенн, рядом с водоёмами, отказаться от дальних поездок, выходов в море, на пляжи, в горы и в лес.
В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности
, сообщали ранее в четверг в Минтопэнерго Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: