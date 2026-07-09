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Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни
Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни
Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу, вероятны грозы и подтопления территории. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по городу. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T14:12
2026-07-09T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу, вероятны грозы и подтопления территории. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по городу.В этой связи спасатели предупреждают о возможном подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей. Вероятны перебои в работе транспорта, размыв грунтовых дорог, сход грунта со склонов и нарушение целостности укрепительных конструкций.Жителям и гостям города при грозе рекомендуют выключить электроприборы, закрыть окна, не находится на открытой местности, под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, громоотводов и антенн, рядом с водоёмами, отказаться от дальних поездок, выходов в море, на пляжи, в горы и в лес.В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности, сообщали ранее в четверг в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четвергЭкстремальная жара угрожает СШАБез экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
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Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни

Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу – МЧС

14:12 09.07.2026 (обновлено: 14:13 09.07.2026)
 
© Фото из группы Северная сторона Севастополя ВКонтактеЛивневая канализация не справляется
Ливневая канализация не справляется
© Фото из группы Северная сторона Севастополя ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сильный дождь ожидается в Севастополе в пятницу, вероятны грозы и подтопления территории. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по городу.
"В ночь на 10 июля и утром того же дня в городе прогнозируется дождь, временами сильный. Возможна гроза", – сказано в сообщении .
В этой связи спасатели предупреждают о возможном подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей. Вероятны перебои в работе транспорта, размыв грунтовых дорог, сход грунта со склонов и нарушение целостности укрепительных конструкций.
Жителям и гостям города при грозе рекомендуют выключить электроприборы, закрыть окна, не находится на открытой местности, под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, громоотводов и антенн, рядом с водоёмами, отказаться от дальних поездок, выходов в море, на пляжи, в горы и в лес.
В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности, сообщали ранее в четверг в Минтопэнерго Крыма.
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