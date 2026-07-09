Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым . В четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Атмосферный холодный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20; днем +23…+28, в горах +17…+22", - уточнили синоптики.

Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +24...+28 градусов.