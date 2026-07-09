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Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг
Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг
В четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T00:01
2026-07-09T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем временами дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +23...+25.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26.Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +24...+28 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг
В Крыму в четверг ожидаются сильные грозовые дожди и ветер до 20 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Атмосферный холодный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20; днем +23…+28, в горах +17…+22", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем временами дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +23...+25.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26.
Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +24...+28 градусов.
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