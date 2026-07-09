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Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг
Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг
В четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем временами дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +23...+25.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26.Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +24...+28 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260708/shtorm-s-livnyami-i-gradom-nadvigaetsya-na-krym-1157469024.html
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РИА Новости Крым
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96
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Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг

В Крыму в четверг ожидаются сильные грозовые дожди и ветер до 20 метров в секунду

00:01 09.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПсковский летний дождь
Псковский летний дождь - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Атмосферный холодный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20; днем +23…+28, в горах +17…+22", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем временами дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +23...+25.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26.
Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +24...+28 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 июля
22:56Встреча Трампа с Зеленским и топливо для Крыма – главное за день
22:39Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи
22:19На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам
22:16Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага
22:04Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
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21:31В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
21:08"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России
20:52"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС
20:41Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс
20:38Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили
20:29Над Крымом и морями отработала ПВО
20:29В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного
20:19Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС
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