https://crimea.ria.ru/20260709/gripp-i-kovid-kakie-virusy-gulyayut-seychas-zagranitsey-1157471170.html

Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей

Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей

Планировать зарубежные поездки летом жителям России необходимо осторожно, поскольку сейчас в странах с тропическим климатом можно заразиться вирусом гриппа или... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T20:54

2026-07-09T20:54

2026-07-09T20:54

вирусы

геннадий онищенко

индонезия

здоровье

совет эксперта

туризм

грипп

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Планировать зарубежные поездки летом жителям России необходимо осторожно, поскольку сейчас в странах с тропическим климатом можно заразиться вирусом гриппа или ковида. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Наиболее серьезные риски подстерегают российских туристов в странах, находящихся в южном полушарии, где сейчас зима, отметил онРанен сообщалось, что первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруВОЗ подтвердила 550 случаев заражения ЭболойПопулярные мифы: ВИЧ не передается через поцелуй или укус комара

индонезия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вирусы, геннадий онищенко, индонезия, здоровье, совет эксперта, туризм, грипп, коронавирус, новости, общество