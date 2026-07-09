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Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
Планировать зарубежные поездки летом жителям России необходимо осторожно, поскольку сейчас в странах с тропическим климатом можно заразиться вирусом гриппа или... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T20:54
2026-07-09T20:54
2026-07-09T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Планировать зарубежные поездки летом жителям России необходимо осторожно, поскольку сейчас в странах с тропическим климатом можно заразиться вирусом гриппа или ковида. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Наиболее серьезные риски подстерегают российских туристов в странах, находящихся в южном полушарии, где сейчас зима, отметил онРанен сообщалось, что первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруВОЗ подтвердила 550 случаев заражения ЭболойПопулярные мифы: ВИЧ не передается через поцелуй или укус комара
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вирусы, геннадий онищенко, индонезия, здоровье, совет эксперта, туризм, грипп, коронавирус, новости, общество
Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
Онищенко советует россиянам с осторожностью отнестись к поездкам за границу из-за гриппа