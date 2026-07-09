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Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
Планировать зарубежные поездки летом жителям России необходимо осторожно, поскольку сейчас в странах с тропическим климатом можно заразиться вирусом гриппа или... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T20:54
2026-07-09T20:54
вирусы
геннадий онищенко
индонезия
здоровье
совет эксперта
туризм
грипп
коронавирус
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Планировать зарубежные поездки летом жителям России необходимо осторожно, поскольку сейчас в странах с тропическим климатом можно заразиться вирусом гриппа или ковида. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Наиболее серьезные риски подстерегают российских туристов в странах, находящихся в южном полушарии, где сейчас зима, отметил онРанен сообщалось, что первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруВОЗ подтвердила 550 случаев заражения ЭболойПопулярные мифы: ВИЧ не передается через поцелуй или укус комара
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вирусы, геннадий онищенко, индонезия, здоровье, совет эксперта, туризм, грипп, коронавирус, новости, общество
Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей

Онищенко советует россиянам с осторожностью отнестись к поездкам за границу из-за гриппа

20:54 09.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Индонезия. Виды Бали
Зарубежные страны. Индонезия. Виды Бали - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Планировать зарубежные поездки летом жителям России необходимо осторожно, поскольку сейчас в странах с тропическим климатом можно заразиться вирусом гриппа или ковида. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Наиболее серьезные риски подстерегают российских туристов в странах, находящихся в южном полушарии, где сейчас зима, отметил он
"В Индонезии и на Бали сейчас зима, этот факт необходимо учитывать при планировании отдыха. В этих странах циркулируют штаммы гриппа, от которых мы только начнем прививаться в конце августа. Также там можно заразиться ковидом", - предупредил академик.
Ранен сообщалось, что первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.
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ВирусыГеннадий ОнищенкоИндонезияЗдоровьеСовет экспертаТуризмГриппКоронавирусНовостиОбщество
 
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