График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ
Министерство просвещения РФ предложило график обучения и каникул в 2026/27 учебном году
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© Telegram-канал администрации Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Регионам России направлены рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
"Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года", - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние– с 27 марта по 4 апреля, летние– с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предлагаются дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.
"При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия", - подчеркнули в министерстве.
Ранее Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
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