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График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ
График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ - РИА Новости Крым, 09.07.2026
График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ
Регионам России направлены рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T09:51
2026-07-09T09:51
минпросвещения рф
учебный год
дети
образование в россии
сергей кравцов
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Регионам России направлены рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние– с 27 марта по 4 апреля, летние– с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предлагаются дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.Ранее Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах появится новый предметПутин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детейВ детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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минпросвещения рф, учебный год, дети, образование в россии, сергей кравцов, школа
График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ

Министерство просвещения РФ предложило график обучения и каникул в 2026/27 учебном году

09:51 09.07.2026
 
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Школьный класс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Регионам России направлены рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
"Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года", - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние– с 27 марта по 4 апреля, летние– с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предлагаются дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.
"При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия", - подчеркнули в министерстве.
Ранее Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
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Минпросвещения РФУчебный годдетиОбразование в РоссииСергей КравцовШкола
 
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