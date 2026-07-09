https://crimea.ria.ru/20260709/grafik-kanikul-na-20262027-uchebnyy-god---predlozhenie-ot-minprosvescheniya-rf--1157484385.html

График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ

График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ - РИА Новости Крым, 09.07.2026

График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ

Регионам России направлены рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T09:51

2026-07-09T09:51

2026-07-09T09:51

минпросвещения рф

учебный год

дети

образование в россии

сергей кравцов

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Регионам России направлены рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние– с 27 марта по 4 апреля, летние– с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предлагаются дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.Ранее Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах появится новый предметПутин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детейВ детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, учебный год, дети, образование в россии, сергей кравцов, школа