Рейтинг@Mail.ru
Главные угрозы безопасности детей в летний период - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/glavnye-ugrozy-bezopasnosti-detey-v-letniy-period-1157464051.html
Главные угрозы безопасности детей в летний период
Главные угрозы безопасности детей в летний период - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Главные угрозы безопасности детей в летний период
РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T11:00
2026-07-09T11:55
пресс-центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137498457_601:0:2891:1288_1920x0_80_0_0_d95eae63eb53b2ec7e68bbf352b82b13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля - 11.00. Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период".В летний период количество несчастных случаев среди детского населения возрастает. Это происходит из-за увеличения количества свободного времени, недостаточного контроля со стороны родителей и потери бдительности самих несовершеннолетних, которые не готовы воспринять улицу как потенциально опасную среду.Участники:— заведующий отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Министерства образования, науки и молодежи РК Евгений ПОЛЯКОВ;— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр ЗРАЕНКО;— руководитель отряда "ПоискКрым" Иван ЗУЯНОВ;— специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат СЕЙТХАЛИЛОВ.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137498457_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_cbac3716be58800c968e5fc7a8214a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-центр, фото

Главные угрозы безопасности детей в летний период

11:00 09.07.2026 (обновлено: 11:55 09.07.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля - 11.00. Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период".
В летний период количество несчастных случаев среди детского населения возрастает. Это происходит из-за увеличения количества свободного времени, недостаточного контроля со стороны родителей и потери бдительности самих несовершеннолетних, которые не готовы воспринять улицу как потенциально опасную среду.

Как обезопасить ребенка в летнее время? Что он должен знать перед выходом на улицу, посещением береговой полосы? Какие навыки поведения в непредвиденных ситуациях необходимо прививать детям? Когда следует бить тревогу при пропаже ребенка? Как уберечь несовершеннолетних от киберпреступлений?

Участники:
— заведующий отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Министерства образования, науки и молодежи РК Евгений ПОЛЯКОВ;
— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр ЗРАЕНКО;
— руководитель отряда "ПоискКрым" Иван ЗУЯНОВ;
— специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат СЕЙТХАЛИЛОВ.
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
Пресс-конференция Главные угрозы безопасности детей в летний период
1 из 5
Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
Пресс-конференция Главные угрозы безопасности детей в летний период
2 из 5
Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
Пресс-конференция Главные угрозы безопасности детей в летний период
3 из 5
Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
Пресс-конференция Главные угрозы безопасности детей в летний период
4 из 5
Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
Пресс-конференция Главные угрозы безопасности детей в летний период
5 из 5
Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
 
Пресс-центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
12:34Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан
12:29"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
12:17Умерла певица Бонни Тайлер
12:05Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг
11:59СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
11:56В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок
11:39Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"
11:22Кто сидит у самовара: автор популярного хита родилась в Ялте
11:07В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
10:54Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
10:48Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды
10:41Житель Джанкоя погиб при атаке ВСУ на Крым
10:28Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделю
10:16В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
10:05Братья из Ялты шантажировали знакомого интимным видео с несовершеннолетней
09:51График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ
09:44Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин
09:33Где можно заправиться в четверг в Севастополе
09:22Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
Лента новостейМолния