https://crimea.ria.ru/20260709/glavnye-ugrozy-bezopasnosti-detey-v-letniy-period-1157464051.html

Главные угрозы безопасности детей в летний период

Главные угрозы безопасности детей в летний период - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Главные угрозы безопасности детей в летний период

РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T11:00

2026-07-09T11:00

2026-07-09T11:55

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля - 11.00. Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период".В летний период количество несчастных случаев среди детского населения возрастает. Это происходит из-за увеличения количества свободного времени, недостаточного контроля со стороны родителей и потери бдительности самих несовершеннолетних, которые не готовы воспринять улицу как потенциально опасную среду.Участники:— заведующий отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Министерства образования, науки и молодежи РК Евгений ПОЛЯКОВ;— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр ЗРАЕНКО;— руководитель отряда "ПоискКрым" Иван ЗУЯНОВ;— специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат СЕЙТХАЛИЛОВ.

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2026

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пресс-центр, фото