Главные угрозы безопасности детей в летний период
11:00 09.07.2026 (обновлено: 11:55 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля - 11.00. Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период".
В летний период количество несчастных случаев среди детского населения возрастает. Это происходит из-за увеличения количества свободного времени, недостаточного контроля со стороны родителей и потери бдительности самих несовершеннолетних, которые не готовы воспринять улицу как потенциально опасную среду.
Как обезопасить ребенка в летнее время? Что он должен знать перед выходом на улицу, посещением береговой полосы? Какие навыки поведения в непредвиденных ситуациях необходимо прививать детям? Когда следует бить тревогу при пропаже ребенка? Как уберечь несовершеннолетних от киберпреступлений?
Участники:
— заведующий отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Министерства образования, науки и молодежи РК Евгений ПОЛЯКОВ;
— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр ЗРАЕНКО;
— руководитель отряда "ПоискКрым" Иван ЗУЯНОВ;
— специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат СЕЙТХАЛИЛОВ.
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
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Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
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Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
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Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
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Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
5 из 5
Пресс-конференция "Главные угрозы безопасности детей в летний период"
© РИА Новости Крым