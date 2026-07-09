https://crimea.ria.ru/20260709/gk-poliplast-predstavila-svoi-razrabotki-i-sotsinitsiativy-na-innoprome-1157509118.html
ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:10
2026-07-09T16:10
2026-07-09T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке "Иннопром-2026", сообщает пресс-служба предприятия.За четыре дня проведена насыщенная программа, включившая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Стенд посетило более 7 тысяч человек.В рамках деловой программы выставки директор по развитию "Полипласт-УралСиб" Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы. На стратегической сессии с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой обсудили социальную миссию бизнеса. Директор по экологии АО "Хромпик" Юрий Жильцов рассказал, что предприятие последовательно реализует комплексную социальную политику, четвертый год создает комфортную среду в регионе присутствия.Губернатор Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе удостоенных признания – заместитель генерального директора АО "Хромпик" Алексей Антипов. Экспертное жюри присудило ему премию за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Впервые страной-партнером выставки выступает Индонезия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, производство, иннопром
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке "Иннопром-2026", сообщает пресс-служба предприятия.
За четыре дня проведена насыщенная программа, включившая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Стенд посетило более 7 тысяч человек.
На выставке было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве на ближайший год между губернатором Свердловской области Денисом Паслером, заместителем главы администрации муниципального округа Первоуральск Денисом Поляковым и председателем совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. Тем самым стороны закрепили обязательства по продолжению совместной реализации социальных программ.
В рамках деловой программы выставки директор по развитию "Полипласт-УралСиб" Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы. На стратегической сессии с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой обсудили социальную миссию бизнеса. Директор по экологии АО "Хромпик" Юрий Жильцов рассказал, что предприятие последовательно реализует комплексную социальную политику, четвертый год создает комфортную среду в регионе присутствия.
Губернатор Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе удостоенных признания – заместитель генерального директора АО "Хромпик" Алексей Антипов. Экспертное жюри присудило ему премию за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Впервые страной-партнером выставки выступает Индонезия.
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