https://crimea.ria.ru/20260709/gk-poliplast-predstavila-svoi-razrabotki-i-sotsinitsiativy-na-innoprome-1157509118.html

ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"

ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме" - РИА Новости Крым, 09.07.2026

ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"

Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T16:10

2026-07-09T16:10

2026-07-09T16:10

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иннопром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке "Иннопром-2026", сообщает пресс-служба предприятия.За четыре дня проведена насыщенная программа, включившая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Стенд посетило более 7 тысяч человек.В рамках деловой программы выставки директор по развитию "Полипласт-УралСиб" Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы. На стратегической сессии с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой обсудили социальную миссию бизнеса. Директор по экологии АО "Хромпик" Юрий Жильцов рассказал, что предприятие последовательно реализует комплексную социальную политику, четвертый год создает комфортную среду в регионе присутствия.Губернатор Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе удостоенных признания – заместитель генерального директора АО "Хромпик" Алексей Антипов. Экспертное жюри присудило ему премию за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Впервые страной-партнером выставки выступает Индонезия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, производство, иннопром