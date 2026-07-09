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Где можно заправиться в четверг в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Где можно заправиться в четверг в Севастополе
Где можно заправиться в четверг в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Где можно заправиться в четверг в Севастополе
В Севастополе с 10:00 на шести заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T09:33
2026-07-09T09:33
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новости севастополя
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:00 на шести заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заправиться можно будет на:*АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra)*АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Губернатор также сообщал, что в четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам. Лить можно до 40 л бензина марки АИ-95 и АИ-95 NP.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начинает импорт топлива из других стран – НовакСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииБензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, михаил развожаев
Где можно заправиться в четверг в Севастополе

В Севастополе 9 июля будут продавать бензин на шести АЗС - Развожаев

09:33 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобиль заправляется на одной из АЗС в Симферополе
Автомобиль заправляется на одной из АЗС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:00 на шести заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Заправиться можно будет на:
*АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95, ДТ Ultra)
*АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95, ДТ Ultra)
*АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95, ДТ Ultra)
*АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra)
*АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95, ДТ Ultra)
*АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)
Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.
Губернатор также сообщал, что в четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам. Лить можно до 40 л бензина марки АИ-95 и АИ-95 NP.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуМихаил Развожаев
 
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