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Где можно заправиться в четверг в Севастополе

Где можно заправиться в четверг в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Где можно заправиться в четверг в Севастополе

В Севастополе с 10:00 на шести заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T09:33

2026-07-09T09:33

2026-07-09T09:33

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:00 на шести заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заправиться можно будет на:*АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra)*АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95, ДТ Ultra)*АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Губернатор также сообщал, что в четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам. Лить можно до 40 л бензина марки АИ-95 и АИ-95 NP.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начинает импорт топлива из других стран – НовакСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииБензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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