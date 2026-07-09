Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет
Госдума приняла законопроект о продлении гаражной амнистии до 2031 года
© Фото: пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Действие гаражной амнистии в России продлят до первого сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.
"Учитывая, что "гаражная амнистия" показала свою эффективность, в целях сохранения права граждан на упрощенное оформление в собственность указанных объектов недвижимости, проектом федерального закона предлагается продлить ее действие на 5 лет, то есть до 1 сентября 2031 года", – сказано в пояснительной записке к документу.
Действующей редакцией закона срок упрощенного порядка оформления прав граждан на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены, установлен до 1 сентября 2026 года.
По информации Росреестра, за период действия "гаражной амнистии" по всей стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.
В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.
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