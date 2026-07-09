https://crimea.ria.ru/20260709/garazhnuyu-amnistiyu-v-rf-prodlyat-esche-na-pyat-let-1157509260.html

Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет

Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет

Действие гаражной амнистии в России продлят до первого сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T16:21

2026-07-09T16:21

2026-07-09T16:21

крым

новости крыма

россия

государственная дума рф

гаражная амнистия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111502/85/1115028533_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_617ef9ecafd1a04c55c45701e3f126d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Действие гаражной амнистии в России продлят до первого сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.Действующей редакцией закона срок упрощенного порядка оформления прав граждан на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены, установлен до 1 сентября 2026 года.По информации Росреестра, за период действия "гаражной амнистии" по всей стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в РоссииГаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законеЗащита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, россия, государственная дума рф, гаражная амнистия, новости