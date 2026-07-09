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ФСБ сорвала серию масштабных терактов в России - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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ФСБ сорвала серию масштабных терактов в России
ФСБ сорвала серию масштабных терактов в России - РИА Новости Крым, 09.07.2026
ФСБ сорвала серию масштабных терактов в России
Силовики России предотвратили попытку украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в РФ. Об этом пишет РИА новости со... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T08:54
2026-07-09T09:07
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Силовики России предотвратили попытку украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в РФ. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на ФСБ РФ.Отмечается, что теракты планировались в том числе против военных объектов и высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.Так, задержана гражданка России, которая помогала украинским спецслужбам следить за местом проживания в Москве высокопоставленного офицера Минобороны РФ, против которого планировалось совершить теракт."Выполняя полученные задания, в марте 2026 года пособница арендовала квартиру в городе Москве, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину", - говорится в сообщении.В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину.В спецслужбе уточнили, что в процессе вовлечения женщины в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины.В ФСБ предупредили, что спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России.Ранее сообщалось, что в Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного терактаФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, теракт, украина, министерство обороны рф, новости
ФСБ сорвала серию масштабных терактов в России

ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины совершить серию терактов

08:54 09.07.2026 (обновлено: 09:07 09.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Силовики России предотвратили попытку украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в РФ. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на ФСБ РФ.
Отмечается, что теракты планировались в том числе против военных объектов и высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.

"ФСБ РФ в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов с использованием БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России", - говорится в сообщении.

Так, задержана гражданка России, которая помогала украинским спецслужбам следить за местом проживания в Москве высокопоставленного офицера Минобороны РФ, против которого планировалось совершить теракт.
"Выполняя полученные задания, в марте 2026 года пособница арендовала квартиру в городе Москве, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину", - говорится в сообщении.
В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину.
В спецслужбе уточнили, что в процессе вовлечения женщины в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины.
В ФСБ предупредили, что спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России.
Ранее сообщалось, что в Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров.
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