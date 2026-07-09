https://crimea.ria.ru/20260709/esche-dva-tankera-atakovany-dronami-vsu-v-azovskom-more-1157489522.html

Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море

Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море

Минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море. Экипажи судов эвакуированы. Об этом утром в четверг сообщил губернатор РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T07:32

2026-07-09T07:32

2026-07-09T07:41

азовское море

танкер

происшествия

юрий слюсарь

новости сво

атаки всу

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море. Экипажи судов эвакуированы. Об этом утром в четверг сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.8 июля Юрий Слюсарь сообщал, что в Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили травмы.По его информации, в ходе отражения атаки в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА также загорелся камыш в карьере вдали от населенного пункта. Там сейчас работают специалисты противопожарной службы.Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.Также в ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". А глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУВ Турции выступили против помощи Украине после атак на судаВ Черном море дроны атаковали три танкера

азовское море

ростовская область

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2026

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азовское море, танкер, происшествия, юрий слюсарь, новости сво, атаки всу, ростовская область