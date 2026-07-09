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Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море
Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море
Минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море. Экипажи судов эвакуированы. Об этом утром в четверг сообщил губернатор РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T07:32
2026-07-09T07:41
азовское море
танкер
происшествия
юрий слюсарь
новости сво
атаки всу
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море. Экипажи судов эвакуированы. Об этом утром в четверг сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.8 июля Юрий Слюсарь сообщал, что в Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили травмы.По его информации, в ходе отражения атаки в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА также загорелся камыш в карьере вдали от населенного пункта. Там сейчас работают специалисты противопожарной службы.Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.Также в ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". А глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУВ Турции выступили против помощи Украине после атак на судаВ Черном море дроны атаковали три танкера
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4.7
96
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азовское море, танкер, происшествия, юрий слюсарь, новости сво, атаки всу, ростовская область
Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море

В Азовском море ВСУ атаковали два танкера - суда повреждены

07:32 09.07.2026 (обновлено: 07:41 09.07.2026)
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море. Экипажи судов эвакуированы. Об этом утром в четверг сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
8 июля Юрий Слюсарь сообщал, что в Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили травмы.
"В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов – процесс продолжается, на втором – возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется", - написал в своем канале в МАКС Слюсарь.
По его информации, в ходе отражения атаки в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА также загорелся камыш в карьере вдали от населенного пункта. Там сейчас работают специалисты противопожарной службы.
Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.
Также в ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". А глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.
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Азовское мореТанкерПроисшествияЮрий СлюсарьНовости СВОАтаки ВСУРостовская область
 
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