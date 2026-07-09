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Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды
В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T10:48
2026-07-09T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.В Минтопэнерго напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 - с мобильного, 0-800-506-00-12 - со стационарного.Ранее сообщалось, что в четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четвергаАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуЗапас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин
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Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Крыму предупредили о возможных авариях на электросетях из-за непогоды

10:48 09.07.2026 (обновлено: 10:49 09.07.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 9 июля, ночью и в первой половине дня 10 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. В ГУП РК "Крымэнерго" действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
В Минтопэнерго напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 - с мобильного, 0-800-506-00-12 - со стационарного.
Ранее сообщалось, что в четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов.
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