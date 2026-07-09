https://crimea.ria.ru/20260709/energetiki-kryma-perekhodyat-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1157494115.html

Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T10:48

2026-07-09T10:48

2026-07-09T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.В Минтопэнерго напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 - с мобильного, 0-800-506-00-12 - со стационарного.Ранее сообщалось, что в четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17...28 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четвергаАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуЗапас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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