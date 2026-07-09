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Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком
Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком
Двое взрослых туристов с ребенком заблудились в горах под Судаком, спасти людей были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и главка... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Двое взрослых туристов с ребенком заблудились в горах под Судаком, спасти людей были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и главка МЧС.Отмечается, оказать помощь людям направились сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и республиканского главка МЧС России.Из труднодоступного места туристов эвакуировали, добравшись до них на лодке. После этого доставили людей к служебному авто, а потом – в село Веселое."В медпомощи они не нуждались", – уточнили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
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Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком

Двоих заблудившиеся взрослых туристов с ребенком спасли в горах под Судаком

21:25 09.07.2026 (обновлено: 21:26 09.07.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДвое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком
Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Двое взрослых туристов с ребенком заблудились в горах под Судаком, спасти людей были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и главка МЧС.

"Сегодня поступило сообщение о том, что трое туристов (из них один несовершеннолетний) заблудились в горной местности и находятся у уреза воды в каменном хаосе вблизи горы Караул-Оба. Самостоятельно выйти не могут", – рассказали в МЧС республики.

Отмечается, оказать помощь людям направились сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и республиканского главка МЧС России.
Из труднодоступного места туристов эвакуировали, добравшись до них на лодке. После этого доставили людей к служебному авто, а потом – в село Веселое.
"В медпомощи они не нуждались", – уточнили в МЧС.
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Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили
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