https://crimea.ria.ru/20260709/dvoe-detey-utonuli-v-krymu-s-nachala-goda-1157499737.html
Двое детей утонули в Крыму с начала года
Двое детей утонули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Двое детей утонули в Крыму с начала года
В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах. Об этом сообщил замначальника территориального... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T13:04
2026-07-09T13:04
2026-07-09T13:04
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
александр зраенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615260_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_fb424e9c0b15033af327a589488aad96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах. Об этом сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Кроме того, с начала 2026 года на территории региона на воде погибли пять взрослых. Всего было зафиксировано 4 происшествия на воде, что на 70% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Ранее сообщалось, что с начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде. Утонул человек в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитали пляжи к сезонуТурист травмировал ногу на диком пляже в ЯлтеЗмеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615260_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f9573321812851a46a674a3e9993eadb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, александр зраенко
Двое детей утонули в Крыму с начала года
В Крыму с начала 2026 года утонули двое детей - МЧС