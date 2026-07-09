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Двое детей утонули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Двое детей утонули в Крыму с начала года
Двое детей утонули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Двое детей утонули в Крыму с начала года
В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах. Об этом сообщил замначальника территориального... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T13:04
2026-07-09T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах. Об этом сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Кроме того, с начала 2026 года на территории региона на воде погибли пять взрослых. Всего было зафиксировано 4 происшествия на воде, что на 70% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Ранее сообщалось, что с начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде. Утонул человек в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитали пляжи к сезонуТурист травмировал ногу на диком пляже в ЯлтеЗмеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
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РИА Новости Крым
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Двое детей утонули в Крыму с начала года

В Крыму с начала 2026 года утонули двое детей - МЧС

13:04 09.07.2026
 
Спасательный круг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах. Об этом сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На технических водоемах, таких как ставки, водохранилища, к сожалению, произошло два факта – один в Бахчисарайском районе, другой в Симферопольском районе", - рассказал Зраенко.
Кроме того, с начала 2026 года на территории региона на воде погибли пять взрослых. Всего было зафиксировано 4 происшествия на воде, что на 70% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Ранее сообщалось, что с начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде. Утонул человек в Феодосии.
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