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Два района Крыма частично останутся без воды
Два района Крыма частично останутся без воды - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Два района Крыма частично останутся без воды
В четверг, 9 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение в Джанкойском и Ленинском районах. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T08:20
2026-07-09T08:20
2026-07-09T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 9 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение в Джанкойском и Ленинском районах. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Водоснабжения ограничат в Джанкойском филиале предприятия:Ленинском филиале:8 июля сообщалось, что в ряде районов Крыма отсутствует водоснабжение из-за ремонтных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм полученияБлэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центрКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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Два района Крыма частично останутся без воды
Часть Джанкойского и Ленинского районов Крыма останутся без воды