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Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260709/dom-korabl-i-komnaty-kayuty-muzey-grina-v-feodosii-otmechaet-55-letie-1147824013.html
Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения
Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения
9 июля 1970 года в Феодосии был открыт литературно-мемориальный музей писателя Александра Грина. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:54
2026-07-09T16:54
феодосия
инфографика
александр грин
крым
музеи крыма
история
литература
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 9 июля 1970 года в Феодосии был открыт литературно-мемориальный музей писателя Александра Грина.Учреждение разместилось в здании на улице Галерейной, 10, где с 1924 по 1929 годы жил литератор. Именно здесь Грин написал свои лучшие произведения: "Золотая цепь", "Бегущая по волнам", "Джесси и Моргиана", "Дорога никуда".Инициатором создания музея выступил Геннадий Золотухин. Он долгие годы собирал вещи, имеющие отношение к писателю, посещал места, где он бывал, встречался с гриноведами. Итогом стал музей. Именно Золотухин совместно с лучшим иллюстратором произведений Грина, архитектором и художником Саввой Бродским придумал оформить музей как старинный парусный корабль с комнатами-каютами, имеющими звучные названия: "Трюм фрегата", "Клиперная", "Ростральная", "Каюта капитана". В залах рядом с традиционными экспонатами соседствуют модели парусников, корабельные приборы, карты и другая морская атрибутика.Фонд музея насчитывает свыше 16 тысяч единиц хранения, в том числе прижизненные издания произведений Грина, личную библиотеку писателя, книги, документы, мемориальные вещи, автографы Грина и его современников, фотографии, произведения живописи, графики, скульптуры.За год музей посещает более 34 тысяч человек, проводится более 1100 экскурсий. Это один из наиболее известных и посещаемых музеев города. Здесь открываются выставки, проходят творческие встречи с писателями, художниками, музыкантами.Интересные факты о музее Александра Грина в Феодосии – в инфографике РИА Новости Крым.
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феодосия, инфографика, александр грин, крым, музеи крыма, история, литература
Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения

56 лет назад в Феодосии открылся литературно-мемориальный музей писателя Александра Грина

16:54 09.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 9 июля 1970 года в Феодосии был открыт литературно-мемориальный музей писателя Александра Грина.
Учреждение разместилось в здании на улице Галерейной, 10, где с 1924 по 1929 годы жил литератор. Именно здесь Грин написал свои лучшие произведения: "Золотая цепь", "Бегущая по волнам", "Джесси и Моргиана", "Дорога никуда".
Инициатором создания музея выступил Геннадий Золотухин. Он долгие годы собирал вещи, имеющие отношение к писателю, посещал места, где он бывал, встречался с гриноведами. Итогом стал музей. Именно Золотухин совместно с лучшим иллюстратором произведений Грина, архитектором и художником Саввой Бродским придумал оформить музей как старинный парусный корабль с комнатами-каютами, имеющими звучные названия: "Трюм фрегата", "Клиперная", "Ростральная", "Каюта капитана". В залах рядом с традиционными экспонатами соседствуют модели парусников, корабельные приборы, карты и другая морская атрибутика.
Фонд музея насчитывает свыше 16 тысяч единиц хранения, в том числе прижизненные издания произведений Грина, личную библиотеку писателя, книги, документы, мемориальные вещи, автографы Грина и его современников, фотографии, произведения живописи, графики, скульптуры.
За год музей посещает более 34 тысяч человек, проводится более 1100 экскурсий. Это один из наиболее известных и посещаемых музеев города. Здесь открываются выставки, проходят творческие встречи с писателями, художниками, музыкантами.
Интересные факты о музее Александра Грина в Феодосии – в инфографике РИА Новости Крым.
Музей А. ГринаМузей А. Грина
 
ИнфографикаФеодосияАлександр ГринКрымМузеи КрымаИсторияЛитература
 
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