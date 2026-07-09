Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделю
Рабочая неделя для военнослужащих с инвалидностью сокращена до 35 часов – Лантратова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Рабочая неделя для военнослужащих и силовиков с инвалидностью сокращена до 35 часов. О принятии соответствующего закона в четверг проинформировала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Президент РФ подписал предложенный нами закон: для раненых военных вводится 35-часовая рабочая неделя. Это решение – дань глубокого уважения к тем героям, которые получили тяжелые ранения, но все равно приняли решение остаться в строю и продолжать службу", – написала Лантратова в своем канале в МАКС.
По словам Лантратовой, новая норма касается военнослужащих по контракту, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения наказания.
Как указано на сайте Кремля, продолжительность еженедельного служебного времени сокращается для военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти, являющихся инвалидами I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении обязанностей военной службы.
Участникам СВО и их семьям также упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.
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