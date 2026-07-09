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Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделю

Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделю - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделю

Рабочая неделя для военнослужащих и силовиков с инвалидностью сокращена до 35 часов. О принятии соответствующего закона в четверг проинформировала... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T10:28

2026-07-09T10:28

2026-07-09T10:28

яна лантратова

участники сво

инвалидность

закон и право

работа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Рабочая неделя для военнослужащих и силовиков с инвалидностью сокращена до 35 часов. О принятии соответствующего закона в четверг проинформировала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По словам Лантратовой, новая норма касается военнослужащих по контракту, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения наказания.Как указано на сайте Кремля, продолжительность еженедельного служебного времени сокращается для военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти, являющихся инвалидами I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении обязанностей военной службы.Участникам СВО и их семьям также упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центровДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпусаСписать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, участники сво, инвалидность, закон и право, работа, новости