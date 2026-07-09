https://crimea.ria.ru/20260709/chto-proizoydet-letom-v-zone-svo---prognoz-voennogo-eksperta-1157473604.html

Что произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного эксперта

Что произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного эксперта - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Что произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного эксперта

Ужесточение террора ВСУ российских регионов связано с продолжением наступления армии РФ и приближением полного обрушения украинского фронта. Донбасс может быть... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T06:08

2026-07-09T06:08

2026-07-09T06:08

евгений михайлов

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Ужесточение террора ВСУ российских регионов связано с продолжением наступления армии РФ и приближением полного обрушения украинского фронта. Донбасс может быть полностью освобожден к началу осени. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.По его словам, после полного освобождения Константиновки следующим этапом станет зачистка от украинских боевиков Красного Лимана, после чего российские войска выйдут с северо-востока на Славянск – "атрибут этой войны".К тому моменту логистика врагу, а с ней возможность ротироваться, получать питание и боеприпасы, будет перекрыта, считает он."Мы уже вышли фактически по прямой линии на Славянск. И, я думаю, будет ускоренное падение этой крепости, за которую бились еще в первую кампанию и вынуждены были оставить (в 2014 году, во время освободительной войны на Донбассе силами ополченцев ДНР - ред.)", – сказал Михайлов.По словам Михайлова, как и другие новости из Донбасса, эта свидетельствуют о том, что основная линия сопротивления киевского режима здесь скоро будет прорвана, "и все посыплется".Враг понимает, что происходит, и пытается противиться, в частности, готовит контрнаступление на Запорожском направлении, так как видит, что "мы вот-вот перейдем в наступательные действия по всей линии фронта", добавил эксперт.При этом недооценивать врага не стоит, поскольку Киев, "как загнанная в угол крыса, может больно кусаться, тем более при поддержке западных партнеров, которые заинтересованы в том, чтобы киевский режим сопротивлялся как можно дольше", подчеркнул Михайлов.Осознавая неотвратимость своего поражения, но не желая принимать действительность как данность, противник все больше усиливает террор российских регионов, в том числе атаки на гражданское население и объекты. И пока еще в силах, он продолжит устраивать провокации и стремиться нанести болезненные удары, сказал эксперт.Тем же отчаянием и неприятием реалий в стремлении обмануть Запад и собственный электорат объясняется и отказ киевского режима забрать своих павших из Константиновки – форпоста, который открыл российской армии выход на Славянско-Краматорскую агломерацию, считает Михайлов.Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку"Если остановить боевые действия для собирания погибших, тем более, что именно Россия дает эту возможность, это значит признать, что киевских военных там действительно не осталось и нужно собирать только трупы, что Константиновка пала. А пока информповестка киевского режима говорит о том, что это, дескать, вранье, что там есть еще воины и они сражаются... При этом Киев бьет сейчас по Константиновке. А почему? Потому что там уже наши бойцы, и они (ВСУ – ред.) не могут ничего уже с этим сделать", – прокомментировал Михайлов.Комментируя обсуждение в украинском сегменте Telegram ожидающегося наступления наших войск на Чернигов, эксперт отметил, что "когда посыплется фронт на донецком направлении", такой сценарий вполне вероятен: "Это будет прицепом".Ранее Михайлов высказал мнение, что армия России меняет тактику ведения СВО, что доказал в том числе нанесенный в ночь на 8 июля удар ВС РФ по работавшему на территории Украины заводу южнокорейской компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго" ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений михайлов, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , мнения