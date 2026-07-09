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Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году

Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году

В Крыму в 2027 году не изменится размер родительской платы за присмотр и уход за малышами в муниципальных детсадах. Соответствующее постановление принял 9 июля... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T21:31

2026-07-09T21:31

2026-07-09T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в 2027 году не изменится размер родительской платы за присмотр и уход за малышами в муниципальных детсадах. Соответствующее постановление принял 9 июля Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.Отметим, родительская плата на 2026 год была утверждена в том же размере - 118 рублей за один день пребывания. Таким образом, плата за детсад в Крыму в следующем году не изменится.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в селе под Симферополем строят детский садВ школах и детских садах Севастополя нашли опасные продуктыБолее 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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