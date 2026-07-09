Рейтинг@Mail.ru
Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/chto-budet-v-krymu-s-oplatoy-za-detsad-v-2027-godu-1157511839.html
Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году
Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году
В Крыму в 2027 году не изменится размер родительской платы за присмотр и уход за малышами в муниципальных детсадах. Соответствующее постановление принял 9 июля... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T21:31
2026-07-09T21:31
новости
дети
детский сад
новости крыма
крым
общество
совет министров рк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878687_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2afbd09aaa6661b0147aaee0d79d0a62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в 2027 году не изменится размер родительской платы за присмотр и уход за малышами в муниципальных детсадах. Соответствующее постановление принял 9 июля Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.Отметим, родительская плата на 2026 год была утверждена в том же размере - 118 рублей за один день пребывания. Таким образом, плата за детсад в Крыму в следующем году не изменится.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в селе под Симферополем строят детский садВ школах и детских садах Севастополя нашли опасные продуктыБолее 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878687_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_49e56abd58b69d345b1a0b9c17c5bb12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дети, детский сад, новости крыма, крым, общество, совет министров рк
Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году

Плата за уход за малышами в муниципальных детсадах Крыма в 2027 году не изменится

21:31 09.07.2026
 
© Пресс-служба администрации СимферополяДетсад №9 в Симферополе
Детсад №9 в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в 2027 году не изменится размер родительской платы за присмотр и уход за малышами в муниципальных детсадах. Соответствующее постановление принял 9 июля Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 2027 год в сумме 118 рублей за один день пребывания", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.
Отметим, родительская плата на 2026 год была утверждена в том же размере - 118 рублей за один день пребывания. Таким образом, плата за детсад в Крыму в следующем году не изменится.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в 2026 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты
Более 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детей
 
НовостидетиДетский садНовости КрымаКрымОбществоСовет министров РК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей
21:31Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году
21:25Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком
21:05152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:54Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
20:32Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине
20:10Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублей
19:34Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива
19:31Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства
19:19В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
19:16Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства
19:00"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
18:56Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
18:34В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
18:27В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
17:41Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа
17:31Слепакова* объявили в розыск
17:16Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
Лента новостейМолния