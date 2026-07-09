Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году
Плата за уход за малышами в муниципальных детсадах Крыма в 2027 году не изменится
© Пресс-служба администрации СимферополяДетсад №9 в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в 2027 году не изменится размер родительской платы за присмотр и уход за малышами в муниципальных детсадах. Соответствующее постановление принял 9 июля Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 2027 год в сумме 118 рублей за один день пребывания", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.
Отметим, родительская плата на 2026 год была утверждена в том же размере - 118 рублей за один день пребывания. Таким образом, плата за детсад в Крыму в следующем году не изменится.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в 2026 году.
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