https://crimea.ria.ru/20260709/chs-na-zaporozhe-i-novovvedeniya-po-toplivu-v-sevastopole--glavnoe-1157518501.html

ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное

ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное - РИА Новости Крым, 09.07.2026

ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное

Парламент Германии проголосовал против расширения помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Режим ЧС техногенного характера ввели в... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T22:33

2026-07-09T22:33

2026-07-09T22:33

главное за день

новости

крым

в мире

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Парламент Германии проголосовал против расширения помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Режим ЧС техногенного характера ввели в Запорожской области. Власти Севастополя приняли ряд решений для упрощения системы продажи топлива и децентрализации энергоснабжения. Действие гаражной амнистии в России продлят на 5 лет. В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря. Крымский спортсмен стал почетным мастером спорта России впервые в истории армреслинга.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Бундестаг отказался передать Украине ракетыПарламент Германии проголосовал против расширения военной помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Сообщение об этом появилось на сайте бундестага.Согласно опубликованным на сайте бундестага данным, 79 парламентариев проголосовали за, 5 10 – против. Один депутат воздержался от голосования.Документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, вносила на рассмотрение парламента партия "Зеленые".Режим ЧС техногенного характера на ЗапорожьеВ Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий."Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля", – сообщил глава региона.Также в этот день он сообщил, что месяц из-за пожаров, возникших в результате массовых атак ВСУ, в области уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы.Новая система продажи топлива в СевастополеНа заседании правительства в четверг, 9 июля, принято решение разработать программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой владельцы частных домов и собственники квартир в МКД смогут закупить и использовать устройства с солнечными батареями для обеспечения себя электричеством.Кроме того, в этот день Развожаев сообщил, что под эгидой правительства города сейчас разрабатывается и готовится к тестированию новая программа распределения топлива в сетях АЗС для последующей продажи владельцам автомобилей.По словам главы города, это позволит избавить севастопольцев от необходимости получать QR-коды ежедневно, чтобы получить при этом ограниченные возможности во времени.Гаражную амнистию в РФ продлят на 5 летДействие гаражной амнистии в России будет продлено на пять лет, до 1 сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении."Учитывая, что "гаражная амнистия" показала свою эффективность, в целях сохранения права граждан на упрощенное оформление в собственность указанных объектов недвижимости, проектом федерального закона предлагается продлить ее действие на 5 лет, то есть до 1 сентября 2031 года", – сказано в пояснительной записке к документу.Отмена 3-й смены в лагерях СевастополяТретьей смены в детских лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в четверг.По словам главы города, это связано с атаками врага на полуостров и рисками отключения электроэнергии.Развожаев отметил, что решение об отдыхе детей в лагерях Севастополя в последний месяц лета будет принято с учетом дальнейших обстоятельств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260709/vdrug-promakhnutsya-dlya-chego-erdogan-podaril-pistolety-lideram-es-1157507822.html

https://crimea.ria.ru/20260709/vpervye-v-istorii-armrestleru-iz-kryma-prisvoili-zvanie-pochetnyy-master-sporta-rossii-1157514029.html

https://crimea.ria.ru/20260709/v-simferopole-otremontiruyut-pamyatnik-komsomoltsam-vsekh-pokoleniy-1157513595.html

https://crimea.ria.ru/20260709/gripp-i-kovid-kakie-virusy-gulyayut-seychas-zagranitsey-1157471170.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, общество