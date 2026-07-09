Рейтинг@Mail.ru
ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/chs-na-zaporozhe-i-novovvedeniya-po-toplivu-v-sevastopole--glavnoe-1157518501.html
ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное
ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное - РИА Новости Крым, 09.07.2026
ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное
Парламент Германии проголосовал против расширения помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Режим ЧС техногенного характера ввели в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T22:33
2026-07-09T22:33
главное за день
новости
крым
в мире
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Парламент Германии проголосовал против расширения помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Режим ЧС техногенного характера ввели в Запорожской области. Власти Севастополя приняли ряд решений для упрощения системы продажи топлива и децентрализации энергоснабжения. Действие гаражной амнистии в России продлят на 5 лет. В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря. Крымский спортсмен стал почетным мастером спорта России впервые в истории армреслинга.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Бундестаг отказался передать Украине ракетыПарламент Германии проголосовал против расширения военной помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Сообщение об этом появилось на сайте бундестага.Согласно опубликованным на сайте бундестага данным, 79 парламентариев проголосовали за, 5 10 – против. Один депутат воздержался от голосования.Документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, вносила на рассмотрение парламента партия "Зеленые".Режим ЧС техногенного характера на ЗапорожьеВ Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий."Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля", – сообщил глава региона.Также в этот день он сообщил, что месяц из-за пожаров, возникших в результате массовых атак ВСУ, в области уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы.Новая система продажи топлива в СевастополеНа заседании правительства в четверг, 9 июля, принято решение разработать программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой владельцы частных домов и собственники квартир в МКД смогут закупить и использовать устройства с солнечными батареями для обеспечения себя электричеством.Кроме того, в этот день Развожаев сообщил, что под эгидой правительства города сейчас разрабатывается и готовится к тестированию новая программа распределения топлива в сетях АЗС для последующей продажи владельцам автомобилей.По словам главы города, это позволит избавить севастопольцев от необходимости получать QR-коды ежедневно, чтобы получить при этом ограниченные возможности во времени.Гаражную амнистию в РФ продлят на 5 летДействие гаражной амнистии в России будет продлено на пять лет, до 1 сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении."Учитывая, что "гаражная амнистия" показала свою эффективность, в целях сохранения права граждан на упрощенное оформление в собственность указанных объектов недвижимости, проектом федерального закона предлагается продлить ее действие на 5 лет, то есть до 1 сентября 2031 года", – сказано в пояснительной записке к документу.Отмена 3-й смены в лагерях СевастополяТретьей смены в детских лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в четверг.По словам главы города, это связано с атаками врага на полуостров и рисками отключения электроэнергии.Развожаев отметил, что решение об отдыхе детей в лагерях Севастополя в последний месяц лета будет принято с учетом дальнейших обстоятельств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260709/vdrug-promakhnutsya-dlya-chego-erdogan-podaril-pistolety-lideram-es-1157507822.html
https://crimea.ria.ru/20260709/vpervye-v-istorii-armrestleru-iz-kryma-prisvoili-zvanie-pochetnyy-master-sporta-rossii-1157514029.html
https://crimea.ria.ru/20260709/v-simferopole-otremontiruyut-pamyatnik-komsomoltsam-vsekh-pokoleniy-1157513595.html
https://crimea.ria.ru/20260709/gripp-i-kovid-kakie-virusy-gulyayut-seychas-zagranitsey-1157471170.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f8570c6d84379d82dcd0b9a4b56df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, крым, в мире, общество
ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное

ЧС техногенного характера на Запорожье и новое в выдаче топлива в Севастополе – главное

22:33 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Парламент Германии проголосовал против расширения помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Режим ЧС техногенного характера ввели в Запорожской области. Власти Севастополя приняли ряд решений для упрощения системы продажи топлива и децентрализации энергоснабжения. Действие гаражной амнистии в России продлят на 5 лет. В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря. Крымский спортсмен стал почетным мастером спорта России впервые в истории армреслинга.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Бундестаг отказался передать Украине ракеты

Парламент Германии проголосовал против расширения военной помощи Украине, в частности поставок ракет Taurus и Patriot. Сообщение об этом появилось на сайте бундестага.
Согласно опубликованным на сайте бундестага данным, 79 парламентариев проголосовали за, 5 10 – против. Один депутат воздержался от голосования.
Документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, вносила на рассмотрение парламента партия "Зеленые".
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
19:00
"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС

Режим ЧС техногенного характера на Запорожье

В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий.
"Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля", – сообщил глава региона.
Также в этот день он сообщил, что месяц из-за пожаров, возникших в результате массовых атак ВСУ, в области уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы.
Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России
18:56
Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"

Новая система продажи топлива в Севастополе

На заседании правительства в четверг, 9 июля, принято решение разработать программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой владельцы частных домов и собственники квартир в МКД смогут закупить и использовать устройства с солнечными батареями для обеспечения себя электричеством.
"Будет готовиться большая программа при государственной поддержке по обеспечению возможности для домохозяйств пользоваться альтернативными источниками электроэнергии", – рассказал по итогам заседания губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Кроме того, в этот день Развожаев сообщил, что под эгидой правительства города сейчас разрабатывается и готовится к тестированию новая программа распределения топлива в сетях АЗС для последующей продажи владельцам автомобилей.
По словам главы города, это позволит избавить севастопольцев от необходимости получать QR-коды ежедневно, чтобы получить при этом ограниченные возможности во времени.
В Детском парке приступили к ремонтным работам памятника Комсомольцам всех поколений
19:19
В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"

Гаражную амнистию в РФ продлят на 5 лет

Действие гаражной амнистии в России будет продлено на пять лет, до 1 сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.
"Учитывая, что "гаражная амнистия" показала свою эффективность, в целях сохранения права граждан на упрощенное оформление в собственность указанных объектов недвижимости, проектом федерального закона предлагается продлить ее действие на 5 лет, то есть до 1 сентября 2031 года", – сказано в пояснительной записке к документу.
Зарубежные страны. Индонезия. Виды Бали - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
20:54
Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей

Отмена 3-й смены в лагерях Севастополя

Третьей смены в детских лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в четверг.
По словам главы города, это связано с атаками врага на полуостров и рисками отключения электроэнергии.
Развожаев отметил, что решение об отдыхе детей в лагерях Севастополя в последний месяц лета будет принято с учетом дальнейших обстоятельств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовостиКрымВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное
22:16США возобновили атаки на Иран – что известно
22:04Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля
21:45Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей
21:31Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году
21:25Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком
21:05152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:54Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
20:32Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине
20:10Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублей
19:34Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива
19:31Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства
19:19В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
19:16Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства
19:00"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
18:56Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
18:34В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
18:27В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
Лента новостейМолния