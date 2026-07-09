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Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие
Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие
Нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,6 млрд рублей с начала года, остальные –14,9 млрд. Предварительную оценку исполнения федерального бюджета... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T15:23
2026-07-09T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,6 млрд рублей с начала года, остальные –14,9 млрд. Предварительную оценку исполнения федерального бюджета за первое полугодие приводит в среду Минфин РФ.Объем расходов за полгода составил 24 353 млрд рублей, дает предварительную оценку ведомство. Дефицит федерального бюджета России в первой половине года составил 5,73 триллиона рублей, или 2,5% ВВП – это на 2,345 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года. При этом утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годах, составляет 3,786 триллиона или 1,6% ВВП."Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", – говорится на сайте министерства.Отмечается, что параметры федерального бюджета формируются в соответствии с бюджетным правилом, что обеспечивает долгосрочную устойчивость. Это, вместе с мерами по снижению уязвимости федерального бюджета, будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублейРоссия скоро погасит свой внешний долг – СилуановЭкономика России развивается устойчиво – Путин
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бюджет, федеральный бюджет, россия, нефть, газ, новости
Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие

Нефтегазовые доходы федерального бюджета с января составили 3,6 млрд рублей - Минфин

15:23 09.07.2026
 
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Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,6 млрд рублей с начала года, остальные –14,9 млрд. Предварительную оценку исполнения федерального бюджета за первое полугодие приводит в среду Минфин РФ.
"Объем доходов федерального бюджета в январе-июне 2026 года составил 18 622 млрд рублей. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета 14 961 млрд рублей. Нефтегазовые доходы 3 661 млрд рублей", – сказано в сообщении.
Объем расходов за полгода составил 24 353 млрд рублей, дает предварительную оценку ведомство. Дефицит федерального бюджета России в первой половине года составил 5,73 триллиона рублей, или 2,5% ВВП – это на 2,345 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года. При этом утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годах, составляет 3,786 триллиона или 1,6% ВВП.
"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", – говорится на сайте министерства.
Отмечается, что параметры федерального бюджета формируются в соответствии с бюджетным правилом, что обеспечивает долгосрочную устойчивость. Это, вместе с мерами по снижению уязвимости федерального бюджета, будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы.
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