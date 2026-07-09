https://crimea.ria.ru/20260709/bundestag-ne-podderzhal-peredachu-raket-taurus-i-patriot-ukraine-1157518146.html
Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине
Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине
Бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T20:32
2026-07-09T20:32
2026-07-09T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Пункт под номером два предполагал "поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме". Пункт под номером пять предусматривал размещение в Германии заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.Согласно опубликованным на сайте бундестага данным, 79 парламентариев проголосовали за, 510 – против. Один депутат воздержался от голосования.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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patriot (зенитный ракетный комплекс), ракеты taurus, новости, оружие, поставки западного оружия украине, украина, германия, бундестаг
Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине
Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot
20:32 09.07.2026 (обновлено: 21:16 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.
Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Пункт под номером два предполагал "поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме". Пункт под номером пять предусматривал размещение в Германии заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.
Согласно опубликованным на сайте бундестага данным, 79 парламентариев проголосовали за, 510 – против. Один депутат воздержался от голосования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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