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Братья из Ялты шантажировали знакомого интимным видео с несовершеннолетней
Братья из Ялты шантажировали знакомого интимным видео с несовершеннолетней - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Братья из Ялты шантажировали знакомого интимным видео с несовершеннолетней
Братья из Ялты ответят в суде за создание интимного видео при помощи скрытой камеры и вымогательстве денег через угрозы распространения видео. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T10:05
2026-07-09T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Братья из Ялты ответят в суде за создание интимного видео при помощи скрытой камеры и вымогательстве денег через угрозы распространения видео. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что 21-летние фигуранты установили скрытую видеокамеру в квартире по улице Кирова в Ялте, где после встречи их знакомого с несовершеннолетней изготовили видеозапись интимного содержания. Под угрозой распространения компрометирующего видео обвиняемые потребовали от мужчины 3 млн рублей.Преступные действия братьев пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.Прокуратура города Ялты утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.Ранее сообщалось, что в Крыму троих местных жителей обвиняют в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетней и вымогательстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинЧистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллионЖитель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ялта, вымогательство, дети, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
Братья из Ялты шантажировали знакомого интимным видео с несовершеннолетней
Двоих ялтинцев осудят за шантаж знакомого интимным видео с несовершеннолетней