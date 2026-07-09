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Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива

Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива

В Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T19:34

2026-07-09T19:34

2026-07-09T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в прямом эфире на проправительственном телевидении.По словам губернатора, введение системы QR-кодов для систематизации распределения топлива и его продажи в розницу в одной из крупных сетей АЗС в городе была разработана в том числе с идеей выяснить количество жителей, которые пользуются автотранспортом и заправляются на заправках.Практически все эти люди зарегистрировались в чат-боте, в котором получают коды на приобретение топлива в первые же дни внедрения этой системы, и сегодня есть понимания, сколько человек нуждаются в топливе, отметил он.В ближайшее время, по его словам, новая система распределения топлива для продажи будет доработана и протестирована, и если окажется более эффективна, то город перейдет к ней, сказал Развожаев.Таким образом будет централизованное распределение ресурса на всех пользователей автомобилем, причем в систему включат "и вторую крупную автозаправочную станцию, которая у нас работает при условии, что они будут наращивать тоже объемы получения топлива... на своих заправочных станциях", добавил губернатор.При этом главным вопросом сегодня, чтобы сбавить цены на топливо, остается логистика, подчеркнул он."Сейчас главный вопрос – это логистика. На нее много завязано. Вопрос непростой... Детали всего, что делается для того, чтобы эту логистику сделать стабильной, по понятным причинам в эфире мы обсуждать не будем. Но над этим мы вместе и со всем транспортным комплексом страны и с военными очень, так сказать, активно работаем", – сказал Развожаев.По его словам, когда вопрос логистики и цены будет стабилизирован, от QR-кодов на получение топлива можно будет вовсе отказаться."Мы сейчас при улучшении логистики создаем возможности накапливать больше топлива. В идеале выйти в то, чтобы был постоянный запас, и тогда можно увеличивать уже то, что смогут люди приобрести по QR-кодам – пока. А... в будущем ситуацию эту полностью нормализуем, когда разберемся с вопросами логистики и цены", – сказал губернатор.На сегодняшний день в Севастополе при возможности разрешается заправлять в машину 20 или даже 40 литров топлива – это максимально возможный объем и пока нельзя сказать, что его реализация будет регулярной – в нынешних условиях все зависит от накопленного ресурса, добавил Развожаев."Я не могу сказать, что мы теперь постоянно будем заправлять по 40 литров. Мы балансируем, держим всегда, как говорится, несгораемый остаток, чтобы обеспечить работу прежде всего служб жизнеобеспечения и в том числе предпринимателей, которые участвуют в жизнеобеспечении. Это те, кто возит хлеб, воду, продукты питания – все, что вот так или иначе напрямую влияет на жизнедеятельность города. Поэтому это приоритет", – сказал он.Развожаев подчеркнул, что власти как Севастополя, так и Республики Крым хорошо понимают, что от логистики и цены на топливо, которая на полуострове выросла в разы, напрямую зависят цены на все, включая продукты питания, то есть она напрямую влияет на качество и уровень жизни севастопольцев и крымчан. Поэтому руководители обоих регионов обратились за помощью к федеральной власти, сказал Развожаев."Естественно, здесь мы без помощи президента правительства Российской Федерации не справимся, потому что у регионального бюджета таких возможностей нет".Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакРанее по итогам заседания правительства в четверг, 9 июля, Развожаев сообщил, что в Севастополе разработают программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой домохозяйства смогут закупить и использовать устройства с солнечными батареями для обеспечения себя электричеством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямСитуация с бензином в России: что делают власти

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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