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Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС в Луганской Народной Республике ранен в результате повторного удара ВСУ при тушении пожара на автобазе, также погиб сотрудник автотранспортного... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:38
2026-07-09T16:44
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС в Луганской Народной Республике ранен в результате повторного удара ВСУ при тушении пожара на автобазе, также погиб сотрудник автотранспортного предприятия. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Кроме того, на участке дороги Первомайск - Ирмино украинский дрон ударил по легковому автомобилю, погиб 18-летний парень, ранения получил 30-летний мужчина.Всего, по данным главы региона, накануне вечером силами ПВО и мобильными огневыми группами над пятью муниципалитетами региона уничтожено более 20 воздушных целей. СК Последствия вражеских атак фиксирует Следком России по республике.За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС, заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены троеБеспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека
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96
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), происшествия, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС в ЛНР ранен при тушении пожара в результате повторного удара ВСУ – Пасечник

16:38 09.07.2026 (обновлено: 16:44 09.07.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарная машина
Пожарная машина
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС в Луганской Народной Республике ранен в результате повторного удара ВСУ при тушении пожара на автобазе, также погиб сотрудник автотранспортного предприятия. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В Первомайске, Краснодоне и Северодонецке вражеские беспилотники атаковали автобазу, промышленную зону и грузовой автомобиль. Для ликвидации последствий были привлечены силы МЧС. В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, ему оказана медицинская помощь. В Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия", - написал пасечник в своем канале в МАКС.
Кроме того, на участке дороги Первомайск - Ирмино украинский дрон ударил по легковому автомобилю, погиб 18-летний парень, ранения получил 30-летний мужчина.
Всего, по данным главы региона, накануне вечером силами ПВО и мобильными огневыми группами над пятью муниципалитетами региона уничтожено более 20 воздушных целей. СК Последствия вражеских атак фиксирует Следком России по республике.
За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС, заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости СВОМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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