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152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 09.07.2026
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
152 беспилотника ВСУ уничтожено над Крымом и другими регионами России за 12 часов, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T21:05
2026-07-09T21:05
2026-07-09T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 152 беспилотника ВСУ уничтожено над Крымом и другими регионами России за 12 часов, сообщили в Минобороны.Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над Крымом, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом ночью работала ПВО В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
152 беспилотника ВСУ уничтожено над Крымом и другими регионами РФ за 12 часов
21:05 09.07.2026 (обновлено: 21:08 09.07.2026)