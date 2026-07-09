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152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 09.07.2026
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
152 беспилотника ВСУ уничтожено над Крымом и другими регионами России за 12 часов, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.07.2026
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 152 беспилотника ВСУ уничтожено над Крымом и другими регионами России за 12 часов, сообщили в Минобороны.Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над Крымом, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом ночью работала ПВО В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

152 беспилотника ВСУ уничтожено над Крымом и другими регионами РФ за 12 часов

21:05 09.07.2026 (обновлено: 21:08 09.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 152 беспилотника ВСУ уничтожено над Крымом и другими регионами России за 12 часов, сообщили в Минобороны.
"В течение дня, в период с 8-00 до 20-00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над Крымом, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.
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