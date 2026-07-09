Рейтинг@Mail.ru
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/12-shkol-i-10-detsadov-zakryli-v-odnom-iz-rayonov-astrakhanskoy-oblasti-1157505934.html
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:45
2026-07-09T16:45
новости
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
астраханская область
пожарная безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/28/1118472834_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3057a5ed63d7dec1b03bc8282d6e4a57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.По данным пресс-службы, речь идет об учреждениях в Лиманском районе. Нарушения выявлены в ходе проверок. Руководителям были выданы предписания с конкретными сроками для устранения недостатков, но по итогам повторных проверок выяснилось, что в 15 школах и 17 дошкольных учреждениях нарушения так и не были полностью устранены. Инспекторы составили более полусотни административных протоколов. Все материалы направили в суды.Уточняется также, что чаще всего речь шла о неисправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Именно эти системы позволяют своевременно обнаружить возгорание, предупредить людей об опасности и организовать безопасную эвакуацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защитуГотовность №1: школы Крыма проверили на пожарную безопасностьВ школах Крыма завершают установку систем безопасности
астраханская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/28/1118472834_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ad91d2fefddb766e0d7a97f144352de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), астраханская область, пожарная безопасность
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области

МЧС: 22 учреждения образования закрыли в Астраханской области из-за пожарных нарушений

16:45 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный коридор. Архивное фото
Школьный коридор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По данным пресс-службы, речь идет об учреждениях в Лиманском районе. Нарушения выявлены в ходе проверок. Руководителям были выданы предписания с конкретными сроками для устранения недостатков, но по итогам повторных проверок выяснилось, что в 15 школах и 17 дошкольных учреждениях нарушения так и не были полностью устранены. Инспекторы составили более полусотни административных протоколов. Все материалы направили в суды.
"Рассмотрев материалы, суд принял решение об административном приостановлении деятельности 10 дошкольных учреждений сроком на пять суток и 12 общеобразовательных учреждений сроком на 30 суток. Еще семь дел в отношении дошкольных учреждений находятся на рассмотрении суда", – сказано в сообщении.
Уточняется также, что чаще всего речь шла о неисправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Именно эти системы позволяют своевременно обнаружить возгорание, предупредить людей об опасности и организовать безопасную эвакуацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
Готовность №1: школы Крыма проверили на пожарную безопасность
В школах Крыма завершают установку систем безопасности
 
НовостиБезопасностьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Астраханская областьПожарная безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
17:31Слепакова* объявили в розыск
17:16Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
17:05Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
16:54Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения
16:4512 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
16:42Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
16:38Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
16:33Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
16:21Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет
16:12В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
16:10ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
16:00В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает
15:51Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
15:36Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"
15:23Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие
15:13Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства
15:02В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
14:51В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
Лента новостейМолния