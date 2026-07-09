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12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:45
2026-07-09T16:45
2026-07-09T16:45
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.По данным пресс-службы, речь идет об учреждениях в Лиманском районе. Нарушения выявлены в ходе проверок. Руководителям были выданы предписания с конкретными сроками для устранения недостатков, но по итогам повторных проверок выяснилось, что в 15 школах и 17 дошкольных учреждениях нарушения так и не были полностью устранены. Инспекторы составили более полусотни административных протоколов. Все материалы направили в суды.Уточняется также, что чаще всего речь шла о неисправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Именно эти системы позволяют своевременно обнаружить возгорание, предупредить людей об опасности и организовать безопасную эвакуацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защитуГотовность №1: школы Крыма проверили на пожарную безопасностьВ школах Крыма завершают установку систем безопасности
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новости, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), астраханская область, пожарная безопасность
12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
МЧС: 22 учреждения образования закрыли в Астраханской области из-за пожарных нарушений
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По данным пресс-службы, речь идет об учреждениях в Лиманском районе. Нарушения выявлены в ходе проверок. Руководителям были выданы предписания с конкретными сроками для устранения недостатков, но по итогам повторных проверок выяснилось, что в 15 школах и 17 дошкольных учреждениях нарушения так и не были полностью устранены. Инспекторы составили более полусотни административных протоколов. Все материалы направили в суды.
"Рассмотрев материалы, суд принял решение об административном приостановлении деятельности 10 дошкольных учреждений сроком на пять суток и 12 общеобразовательных учреждений сроком на 30 суток. Еще семь дел в отношении дошкольных учреждений находятся на рассмотрении суда", – сказано в сообщении.
Уточняется также, что чаще всего речь шла о неисправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Именно эти системы позволяют своевременно обнаружить возгорание, предупредить людей об опасности и организовать безопасную эвакуацию.
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