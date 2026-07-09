https://crimea.ria.ru/20260709/12-shkol-i-10-detsadov-zakryli-v-odnom-iz-rayonov-astrakhanskoy-oblasti-1157505934.html

12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области

12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026

12 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области

Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T16:45

2026-07-09T16:45

2026-07-09T16:45

новости

безопасность

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

астраханская область

пожарная безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Работу 12 школ и 10 детсадов приостановили в Астраханской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.По данным пресс-службы, речь идет об учреждениях в Лиманском районе. Нарушения выявлены в ходе проверок. Руководителям были выданы предписания с конкретными сроками для устранения недостатков, но по итогам повторных проверок выяснилось, что в 15 школах и 17 дошкольных учреждениях нарушения так и не были полностью устранены. Инспекторы составили более полусотни административных протоколов. Все материалы направили в суды.Уточняется также, что чаще всего речь шла о неисправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Именно эти системы позволяют своевременно обнаружить возгорание, предупредить людей об опасности и организовать безопасную эвакуацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защитуГотовность №1: школы Крыма проверили на пожарную безопасностьВ школах Крыма завершают установку систем безопасности

астраханская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), астраханская область, пожарная безопасность