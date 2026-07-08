https://crimea.ria.ru/20260708/zhara-vozvraschaetsya-pogoda-v-krymu-na-sredu-1157440049.html

Жара возвращается: погода в Крыму на среду

Жара возвращается: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Жара возвращается: погода в Крыму на среду

В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T00:01

2026-07-08T00:01

2026-07-08T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...31 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

ялта

алушта

судак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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