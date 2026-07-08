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Жара возвращается: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Жара возвращается: погода в Крыму на среду
Жара возвращается: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Жара возвращается: погода в Крыму на среду
В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.07.2026
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...31 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак
Жара возвращается: погода в Крыму на среду

Погода в Крыму на среду

00:01 08.07.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем +27…32, в горах +19…24", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...31 градуса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияЯлтаАлуштаСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара возвращается: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
22:33Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
22:04В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
22:02Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
21:47В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
21:17Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника
21:15Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
20:54Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
20:52Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:12Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах
20:00Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму
19:45В России упростят процесс оформления пенсий
19:30В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество
19:20Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым
19:11"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
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