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Жара возвращается: погода в Крыму на среду
Жара возвращается: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Жара возвращается: погода в Крыму на среду
В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T00:01
2026-07-08T00:01
2026-07-08T00:01
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...31 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак
Жара возвращается: погода в Крыму на среду
Погода в Крыму на среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем +27…32, в горах +19…24", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...31 градуса.
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