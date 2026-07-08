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Зеленский отдал США часть украинских земель – Трамп - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Зеленский отдал США часть украинских земель – Трамп
Зеленский отдал США часть украинских земель – Трамп - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Зеленский отдал США часть украинских земель – Трамп
США получили долю земли на Украине в рамках сделки по разработке украинских недр. Об этом завил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T17:44
2026-07-08T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. США получили долю земли на Украине в рамках сделки по разработке украинских недр. Об этом завил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции.Также американский лидер заявил, что готов посетить Украину, но только в подходящее время.США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах в мае 2025 года, сообщил американский Минфин. Отмечалось, что целью соглашения будут совместные инвестиции, чтобы "ускорить экономическое восстановление Украины". При этом, как сообщало агентство Bloomberg, соглашение предоставляет США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке украинских нефти, газа, графита и алюминия, а доходы от проектов будут перечисляться в инвестиционный фонд, подконтрольный Вашингтону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – экспертСША получат 50% прибыли от украинских редких металлов – соглашениеТрамп ждет от Зеленского немедленного подписания сделки по редкоземам
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дональд трамп, сша, нато, украина, владимир зеленский, в мире, политика, внешняя политика, полезные ископаемые
Зеленский отдал США часть украинских земель – Трамп

США получили долю земли на Украине в рамках сделки по минералам – Трамп

17:44 08.07.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречается с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп встречается с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. США получили долю земли на Украине в рамках сделки по разработке украинских недр. Об этом завил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции.

"Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля", – сказал Трамп, комментируя сделку с Украиной по минеральным ресурсам.

Также американский лидер заявил, что готов посетить Украину, но только в подходящее время.
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах в мае 2025 года, сообщил американский Минфин. Отмечалось, что целью соглашения будут совместные инвестиции, чтобы "ускорить экономическое восстановление Украины". При этом, как сообщало агентство Bloomberg, соглашение предоставляет США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке украинских нефти, газа, графита и алюминия, а доходы от проектов будут перечисляться в инвестиционный фонд, подконтрольный Вашингтону.
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Дональд ТрампСШАНАТОУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреПолитикаВнешняя политикаПолезные ископаемые
 
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