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Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
Болгария и Венгрия больше не имеют возможности поставлять вооружения Украине. Об этом заявили премьеры стран Румен Радев и Петер Мадьяр на полях саммита НАТО в... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T10:49
2026-07-08T10:49
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западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Болгария и Венгрия больше не имеют возможности поставлять вооружения Украине. Об этом заявили премьеры стран Румен Радев и Петер Мадьяр на полях саммита НАТО в Анкаре.При этом Болгария способна и дальше помогать в ремонте оборудования для ВСУ, отметил он.Премьер Венгрии Петер Мадьяр, в свою очередь, анонсировал скорую двустороннюю встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросу восстановления прав закарпатских венгров и также сделал заявление о том, что Венгрия не будет направлять на Украину оружие и солдат.Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус накануне в интервью Bloomberg также заявила, что страна больше не может оказывать прямую военную поддержку Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Европы закончились деньги воевать за Украину – ОрбанИспания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у СШАКарт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву

Болгария и Венгрия больше не могут поставлять вооружения Украине – заявление

10:49 08.07.2026
 
© AP Photo Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Болгария и Венгрия больше не имеют возможности поставлять вооружения Украине. Об этом заявили премьеры стран Румен Радев и Петер Мадьяр на полях саммита НАТО в Анкаре.
"Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине ", – цитирует Радева РИА Новости.
При этом Болгария способна и дальше помогать в ремонте оборудования для ВСУ, отметил он.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр, в свою очередь, анонсировал скорую двустороннюю встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросу восстановления прав закарпатских венгров и также сделал заявление о том, что Венгрия не будет направлять на Украину оружие и солдат.
"Как я повторял много раз, Венгрия не будет отправлять на Украину оружие или войска", – сказал Мадьяр журналистам.
Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус накануне в интервью Bloomberg также заявила, что страна больше не может оказывать прямую военную поддержку Украине.
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БолгарияВенгрияВ миреУкраинаНовостиЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия Украине
 
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