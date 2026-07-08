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Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
Болгария и Венгрия больше не имеют возможности поставлять вооружения Украине. Об этом заявили премьеры стран Румен Радев и Петер Мадьяр на полях саммита НАТО в... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T10:49
2026-07-08T10:49
2026-07-08T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Болгария и Венгрия больше не имеют возможности поставлять вооружения Украине. Об этом заявили премьеры стран Румен Радев и Петер Мадьяр на полях саммита НАТО в Анкаре.При этом Болгария способна и дальше помогать в ремонте оборудования для ВСУ, отметил он.Премьер Венгрии Петер Мадьяр, в свою очередь, анонсировал скорую двустороннюю встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросу восстановления прав закарпатских венгров и также сделал заявление о том, что Венгрия не будет направлять на Украину оружие и солдат.Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус накануне в интервью Bloomberg также заявила, что страна больше не может оказывать прямую военную поддержку Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Европы закончились деньги воевать за Украину – ОрбанИспания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у СШАКарт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение
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Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
Болгария и Венгрия больше не могут поставлять вооружения Украине – заявление