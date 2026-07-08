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Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин
Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин
Ударами по объектам энергетики противник пытается создать нервозную обстановку внутри России, однако запас прочности российской энергосистемы очень высокий. Об... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T19:11
2026-07-08T19:13
крым
владимир путин (политик)
энергетика
топливно-энергетический комплекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ударами по объектам энергетики противник пытается создать нервозную обстановку внутри России, однако запас прочности российской энергосистемы очень высокий. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.По его словам, для преодоления текущей ситуации в топливном секторе достаточно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, которые не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своих АЗС, а и выдавать нужный продукт независимым АЗС. Кроме того, по мнению российского лидера, следует как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщал ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму
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крым, владимир путин (политик), энергетика, топливно-энергетический комплекс, новости, россия
Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин

Киев напрасно стремиться создать нервозную обстановку в России – Путин

19:11 08.07.2026 (обновлено: 19:13 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ударами по объектам энергетики противник пытается создать нервозную обстановку внутри России, однако запас прочности российской энергосистемы очень высокий. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.

"Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное - стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий – один из самых высоких в мире", – сказал президент.

По его словам, для преодоления текущей ситуации в топливном секторе достаточно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, которые не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своих АЗС, а и выдавать нужный продукт независимым АЗС. Кроме того, по мнению российского лидера, следует как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
"Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль не наблюдается. Все там обеспечено и, надеюсь, так и будет", – добавил Путин, закрывая совещание.
Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщал ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.
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КрымВладимир Путин (политик)ЭнергетикаТопливно-энергетический комплексНовостиРоссия
 
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