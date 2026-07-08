Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин
Киев напрасно стремиться создать нервозную обстановку в России – Путин
19:11 08.07.2026 (обновлено: 19:13 08.07.2026)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ударами по объектам энергетики противник пытается создать нервозную обстановку внутри России, однако запас прочности российской энергосистемы очень высокий. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.
"Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное - стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий – один из самых высоких в мире", – сказал президент.
По его словам, для преодоления текущей ситуации в топливном секторе достаточно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, которые не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своих АЗС, а и выдавать нужный продукт независимым АЗС. Кроме того, по мнению российского лидера, следует как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
"Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль не наблюдается. Все там обеспечено и, надеюсь, так и будет", – добавил Путин, закрывая совещание.
Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщал ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.
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