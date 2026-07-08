https://crimea.ria.ru/20260708/zapas-prochnosti-energosistemy-rf-odin-iz-samykh-vysokikh-v-mire--putin-1157486188.html

Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин

Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – Путин

Ударами по объектам энергетики противник пытается создать нервозную обстановку внутри России, однако запас прочности российской энергосистемы очень высокий. Об... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T19:11

2026-07-08T19:11

2026-07-08T19:13

крым

владимир путин (политик)

энергетика

топливно-энергетический комплекс

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ударами по объектам энергетики противник пытается создать нервозную обстановку внутри России, однако запас прочности российской энергосистемы очень высокий. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.По его словам, для преодоления текущей ситуации в топливном секторе достаточно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, которые не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своих АЗС, а и выдавать нужный продукт независимым АЗС. Кроме того, по мнению российского лидера, следует как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщал ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир путин (политик), энергетика, топливно-энергетический комплекс, новости, россия