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Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
Расписание поездов в крымском направлении скорректировано в целях безопасности перевозок. Об этом сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта России Андрей... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T18:39
2026-07-08T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Расписание поездов в крымском направлении скорректировано в целях безопасности перевозок. Об этом сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта России Андрей Никитин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства России. По его словам, в связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи предпринимается все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров.Никитин также заявил, что Минтранс РФ делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Он подчеркнул, что ключевая транспортная инфраструктура России работает в штатном режиме.Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил на совещании, что Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран.Напомним, от Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохраняется. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах появится новый предметПутин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детейВ детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, керчь, андрей никитин, транспорт, железные дороги крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ

Глава Минтранса России рассказал об увеличении нагрузки на ж/д вокзал в Керчи

18:39 08.07.2026
 
© Глава администрации Керчи в МАКСЖелезнодорожный вокзал "Керчь-Южная"
Железнодорожный вокзал Керчь-Южная
© Глава администрации Керчи в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Расписание поездов в крымском направлении скорректировано в целях безопасности перевозок. Об этом сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта России Андрей Никитин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.
"Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание в крымском направлении. Сейчас на полуостров курсирует 7 пар поездов по 8-ми маршрутам", - рассказал министр.
По его словам, в связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи предпринимается все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров.
Никитин также заявил, что Минтранс РФ делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Он подчеркнул, что ключевая транспортная инфраструктура России работает в штатном режиме.
Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил на совещании, что Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран.
Напомним, от Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохраняется. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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