https://crimea.ria.ru/20260708/zagruzka-vokzala-kerchi-i-toplivo-dlya-kryma-zayavleniya-glavy-mintransa-rf-1157485008.html

Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ

Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ

Расписание поездов в крымском направлении скорректировано в целях безопасности перевозок. Об этом сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта России Андрей... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T18:39

2026-07-08T18:39

2026-07-08T18:39

крым

новости крыма

керчь

андрей никитин

транспорт

железные дороги крыма

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157251701_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_70a3ad37dfb3bcd091ee895c0f72cf26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Расписание поездов в крымском направлении скорректировано в целях безопасности перевозок. Об этом сообщил в среду, 8 июля, министр транспорта России Андрей Никитин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства России. По его словам, в связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи предпринимается все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров.Никитин также заявил, что Минтранс РФ делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Он подчеркнул, что ключевая транспортная инфраструктура России работает в штатном режиме.Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил на совещании, что Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран.Напомним, от Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохраняется. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах появится новый предметПутин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детейВ детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, керчь, андрей никитин, транспорт, железные дороги крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму