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"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 08.07.2026
"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Расчеты ударных БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожили пикап и блиндаж противника на Ореховском направлении в Запорожской области, тем самым... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:24
2026-07-08T11:24
2026-07-08T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожили пикап и блиндаж противника на Ореховском направлении в Запорожской области, тем самым сорвав ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В результате удара сорвана очередная попытка ротации подразделений противника на передовых позициях. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ или его живой силы. А грамотная организация и взаимодействие разведывательных расчетов беспилотных систем с ударными, позволяет наносить максимальный ущерб противнику в зоне боевого соприкосновения.Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.ВСУ ужесточили удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУКак себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
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новости сво, днепр, беспилотник (бпла, дрон), крым, потери всу , видео, министерство обороны рф, видео
"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Операторы "Днепра" перед запуском дронов пишут на боевой части "За Крым"
11:24 08.07.2026 (обновлено: 13:07 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожили пикап и блиндаж противника на Ореховском направлении в Запорожской области, тем самым сорвав ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара сорвана очередная попытка ротации подразделений противника на передовых позициях. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что удары ВСУ по гражданским объектам Крыма не остаются безнаказанными. Операторы перед запуском FPV-дронов подписывают боевую часть надписью "За Крым". Теперь это стало традицией.
Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ или его живой силы. А грамотная организация и взаимодействие разведывательных расчетов беспилотных систем с ударными, позволяет наносить максимальный ущерб противнику в зоне боевого соприкосновения.
Утром 8 июля в Минобороны сообщили
, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.
ВСУ ужесточили удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе энергетики.
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