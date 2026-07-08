https://crimea.ria.ru/20260708/za-krym-boytsy-dnepra-sorvali-rotatsiyu-vsu-na-orekhovskom-napravlenii-1157463467.html

"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 08.07.2026

"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Расчеты ударных БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожили пикап и блиндаж противника на Ореховском направлении в Запорожской области, тем самым... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T11:24

2026-07-08T11:24

2026-07-08T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожили пикап и блиндаж противника на Ореховском направлении в Запорожской области, тем самым сорвав ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В результате удара сорвана очередная попытка ротации подразделений противника на передовых позициях. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ или его живой силы. А грамотная организация и взаимодействие разведывательных расчетов беспилотных систем с ударными, позволяет наносить максимальный ущерб противнику в зоне боевого соприкосновения.Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.ВСУ ужесточили удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУКак себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО

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2026

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новости сво, днепр, беспилотник (бпла, дрон), крым, потери всу , видео, министерство обороны рф, видео