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"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС
"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС - РИА Новости Крым, 08.07.2026
"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС
Пользователям сервисов "Яндекса" теперь доступна интерактивная карта данных о наличии топлива на АЗС. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:52
2026-07-08T20:52
топливо
яндекс
новости
топливно-энергетический комплекс
дизельное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Пользователям сервисов "Яндекса" теперь доступна интерактивная карта данных о наличии топлива на АЗС. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости. Отмечается, что ранее такая функция была доступна только водителям такси. Сегодня она доступна всем пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах, заверили в компании.Благодаря данной функции, на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива Правила провоза бензина и газа через Крымский мостРоссия начинает импорт топлива из других стран – Новак
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топливо, яндекс, новости, топливно-энергетический комплекс, дизельное топливо
"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС

Яндекс запустил интерактивную карту с данными о наличии топлива на АЗС

20:52 08.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Пользователям сервисов "Яндекса" теперь доступна интерактивная карта данных о наличии топлива на АЗС. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.
"Яндекс" открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей "Яндекс Go" и приложения "Яндекс Заправки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее такая функция была доступна только водителям такси. Сегодня она доступна всем пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах, заверили в компании.
Благодаря данной функции, на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ТопливоЯндексНовостиТопливно-энергетический комплексДизельное топливо
 
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