https://crimea.ria.ru/20260708/yandeks-nachal-pokazyvat-nalichie-topliva-i-ocheredey-na-azs-1157487225.html

"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС

"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС - РИА Новости Крым, 08.07.2026

"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗС

Пользователям сервисов "Яндекса" теперь доступна интерактивная карта данных о наличии топлива на АЗС. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T20:52

2026-07-08T20:52

2026-07-08T20:52

топливо

яндекс

новости

топливно-энергетический комплекс

дизельное топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Пользователям сервисов "Яндекса" теперь доступна интерактивная карта данных о наличии топлива на АЗС. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости. Отмечается, что ранее такая функция была доступна только водителям такси. Сегодня она доступна всем пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах, заверили в компании.Благодаря данной функции, на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива Правила провоза бензина и газа через Крымский мостРоссия начинает импорт топлива из других стран – Новак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, яндекс, новости, топливно-энергетический комплекс, дизельное топливо