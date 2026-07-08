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Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ
Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ
В России в этом году рекордно выросло число ребят, набравших более 70 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T18:03
2026-07-08T18:03
россия
егэ
сергей кравцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России в этом году рекордно выросло число ребят, набравших более 70 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.При этом, по его словам, наибольший рост наблюдается по естественнонаучному и техническому профилю. По математике число ребят-высокобалльников увеличилось на 38 тысяч, по физике – на 19 тысяч, по биологии – на 9,5 тысяч человек.Общее число стобалльных результатов, которые получили выпускники на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году, составило уже почти 10 тысяч, информировал ранее Кравцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭВ Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
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россия, егэ, сергей кравцов, минпросвещения рф, образование в россии, общество, новости
Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ

В России 30 тысяч выпускников в этом году набрали более 70 баллов на ЕГЭ – Кравцов

18:03 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России в этом году рекордно выросло число ребят, набравших более 70 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

"Становится все больше высокобалльников – тех ребят, которые набрали 70 и более баллов. В этом году установлен рекорд: 30 тысяч школьников набрали 70 и выше баллов – это фактически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году", - привел статистику Кравцов.

При этом, по его словам, наибольший рост наблюдается по естественнонаучному и техническому профилю. По математике число ребят-высокобалльников увеличилось на 38 тысяч, по физике – на 19 тысяч, по биологии – на 9,5 тысяч человек.
"Растет количество детей, набравших максимальные 100 баллов. По итогам прошлого года мы провели отдельный анализ подготовки сто-балльников. Из них более половины обучались в общеобразовательных неспециализированных, общеобразовательных школах, в том числе –сельских. Это один из ключевых показателей единства образовательного пространства, равенства возможностей для ребят", – подчеркнул глава Минросвещения.
Общее число стобалльных результатов, которые получили выпускники на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году, составило уже почти 10 тысяч, информировал ранее Кравцов.
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РоссияЕГЭСергей КравцовМинпросвещения РФОбразование в РоссииОбществоНовости
 
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