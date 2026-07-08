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Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ

Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Выпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ

В России в этом году рекордно выросло число ребят, набравших более 70 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T18:03

2026-07-08T18:03

2026-07-08T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России в этом году рекордно выросло число ребят, набравших более 70 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.При этом, по его словам, наибольший рост наблюдается по естественнонаучному и техническому профилю. По математике число ребят-высокобалльников увеличилось на 38 тысяч, по физике – на 19 тысяч, по биологии – на 9,5 тысяч человек.Общее число стобалльных результатов, которые получили выпускники на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году, составило уже почти 10 тысяч, информировал ранее Кравцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭВ Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, егэ, сергей кравцов, минпросвещения рф, образование в россии, общество, новости