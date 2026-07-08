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Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Как оформить материальную помощь... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T17:26
2026-07-08T17:26
крым
елена романовская
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
новости крыма
режим чс
общество
соцвыплаты
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Как оформить материальную помощь рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.Для начала крымчанам необходимо лично подать заявление на каждого члена семьи. На детей заявление оформляется от одного из представителей. При этом необходимо получить заключение комиссии, созданной в каждом муниципальном образовании, которая подтвердит факт нарушения жизнедеятельности в данном домовладении. Для упрощения ситуации акт будет составляться на весь состав семьи.После получения акта заявление нужно подать в орган соцзащиты по месту жительства либо в администрацию. Сегодня такие приемы уже организованы во всех муниципальных администрациях зоны ЧС. При подаче заявления необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты банковского счетаЗатем главы администрации совместно с представителями "Региональных электрических сетей" или водоканала будут подтверждать нахождение домовладения в зоне ЧС и составлять обобщенные списки.Для оптимизации процесса всем депутатам и главам администраций предложено при обхождении домовладений на предмет нарушения жизнедеятельности принимать одновременно и заявления от граждан.Режим ЧС в Крыму26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре районаКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, елена романовская, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости крыма, режим чс, общество, соцвыплаты, соцзащита
Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения

Как в Крыму получить выплату 15 тысяч рублей за отсутствие света и воды во время ЧС

17:26 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Как оформить материальную помощь рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
"Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом Главы Республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, официально зарегистрированного и фактически проживающего в домовладении в зоне ЧС", - рассказала Романовская.
Для начала крымчанам необходимо лично подать заявление на каждого члена семьи. На детей заявление оформляется от одного из представителей. При этом необходимо получить заключение комиссии, созданной в каждом муниципальном образовании, которая подтвердит факт нарушения жизнедеятельности в данном домовладении. Для упрощения ситуации акт будет составляться на весь состав семьи.
После получения акта заявление нужно подать в орган соцзащиты по месту жительства либо в администрацию. Сегодня такие приемы уже организованы во всех муниципальных администрациях зоны ЧС. При подаче заявления необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты банковского счета
Затем главы администрации совместно с представителями "Региональных электрических сетей" или водоканала будут подтверждать нахождение домовладения в зоне ЧС и составлять обобщенные списки.
Для оптимизации процесса всем депутатам и главам администраций предложено при обхождении домовладений на предмет нарушения жизнедеятельности принимать одновременно и заявления от граждан.
Сроков для подачи заявлений нет. Выплата производится один раз и будет осуществляться при поступлении финансов в соответствующие муниципалитеты.

Режим ЧС в Крыму

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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17:26Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
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17:06Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ
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