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Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения

Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения

Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Как оформить материальную помощь... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T17:26

2026-07-08T17:26

2026-07-08T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Как оформить материальную помощь рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.Для начала крымчанам необходимо лично подать заявление на каждого члена семьи. На детей заявление оформляется от одного из представителей. При этом необходимо получить заключение комиссии, созданной в каждом муниципальном образовании, которая подтвердит факт нарушения жизнедеятельности в данном домовладении. Для упрощения ситуации акт будет составляться на весь состав семьи.После получения акта заявление нужно подать в орган соцзащиты по месту жительства либо в администрацию. Сегодня такие приемы уже организованы во всех муниципальных администрациях зоны ЧС. При подаче заявления необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты банковского счетаЗатем главы администрации совместно с представителями "Региональных электрических сетей" или водоканала будут подтверждать нахождение домовладения в зоне ЧС и составлять обобщенные списки.Для оптимизации процесса всем депутатам и главам администраций предложено при обхождении домовладений на предмет нарушения жизнедеятельности принимать одновременно и заявления от граждан.Режим ЧС в Крыму26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре районаКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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