https://crimea.ria.ru/20260708/vsu-udarili-po-tatarstanu-est-postradavshie-1157461101.html

ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие

ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.07.2026

ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие

В результате массированной атаки вражеских дронов на несколько регионов Татарстана пострадали два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T09:33

2026-07-08T09:33

2026-07-08T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки вражеских дронов на несколько регионов Татарстана пострадали два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана пишет РИА Новости.Также повреждены предприятия Нижнекамска. Специалисты работают на местах. Также в ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма.В Севастополе три раза объявляли воздушную тревогу. В первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. Третья тревога была объявлена в 7.57.Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОКерчь обесточена после ударов ВСУКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

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татарстан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнекамск, татарстан, новости, атаки всу, обстрелы всу