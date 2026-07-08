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ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие
ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие
В результате массированной атаки вражеских дронов на несколько регионов Татарстана пострадали два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T09:33
2026-07-08T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки вражеских дронов на несколько регионов Татарстана пострадали два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана пишет РИА Новости.Также повреждены предприятия Нижнекамска. Специалисты работают на местах. Также в ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма.В Севастополе три раза объявляли воздушную тревогу. В первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. Третья тревога была объявлена в 7.57.Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОКерчь обесточена после ударов ВСУКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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нижнекамск, татарстан, новости, атаки всу, обстрелы всу
ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие

В Татарстане из-за атаки украинских БПЛА пострадали два человека

09:33 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки вражеских дронов на несколько регионов Татарстана пострадали два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана пишет РИА Новости.
"На некоторых участках есть пострадавшие. Травмы легкой степени. В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Также повреждены предприятия Нижнекамска. Специалисты работают на местах.
"Сегодня в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия", - говорится в сообщении.
Также в ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма.
В Севастополе три раза объявляли воздушную тревогу. В первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. Третья тревога была объявлена в 7.57.
Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.
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