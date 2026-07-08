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ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
Один человек погиб, также есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T06:52
2026-07-08T06:52
2026-07-08T06:53
саратовская область
новости сво
атаки всу
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роман бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, также есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.По словам Бусаргина, один человек погиб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать необходимую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены троеБолее 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУКрупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод
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саратовская область, новости сво, атаки всу, происшествия, роман бусаргин
ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
В Саратовской области один человек погиб и несколько ранены при атаке ВСУ
06:52 08.07.2026 (обновлено: 06:53 08.07.2026)