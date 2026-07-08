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ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
Один человек погиб, также есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T06:52
2026-07-08T06:53
саратовская область
новости сво
атаки всу
происшествия
роман бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, также есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.По словам Бусаргина, один человек погиб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать необходимую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены троеБолее 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУКрупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод
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саратовская область, новости сво, атаки всу, происшествия, роман бусаргин
ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые

В Саратовской области один человек погиб и несколько ранены при атаке ВСУ

06:52 08.07.2026 (обновлено: 06:53 08.07.2026)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, также есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь", — написал он в своем канале в МАКС.

По словам Бусаргина, один человек погиб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать необходимую помощь.
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Саратовская областьНовости СВОАтаки ВСУПроисшествияРоман Бусаргин
 
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