https://crimea.ria.ru/20260708/vsu-udarili-po-saratovskoy-oblasti---est-pogibshiy-i-ranenye-1157457795.html

ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые

ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 08.07.2026

ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые

Один человек погиб, также есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T06:52

2026-07-08T06:52

2026-07-08T06:53

саратовская область

новости сво

атаки всу

происшествия

роман бусаргин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, также есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.По словам Бусаргина, один человек погиб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать необходимую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены троеБолее 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУКрупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод

саратовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, новости сво, атаки всу, происшествия, роман бусаргин