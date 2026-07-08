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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами
В среду, 8 июля, украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:13
2026-07-08T11:13
2026-07-08T11:13
запорожская область
евгений балицкий
автобус
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В среду, 8 июля, украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, водители и пассажиры успели покинуть автобус, пострадавших нет. Пассажиров оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные службы.Ранее сообщалось, что в течение ночи 415 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшиеВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, автобус, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами
ВСУ атаковали автобус Краснодар - Мелитополь в Запорожской области