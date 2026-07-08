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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами
В среду, 8 июля, украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:13
2026-07-08T11:13
запорожская область
евгений балицкий
автобус
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В среду, 8 июля, украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, водители и пассажиры успели покинуть автобус, пострадавших нет. Пассажиров оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные службы.Ранее сообщалось, что в течение ночи 415 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшиеВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
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запорожская область, евгений балицкий, автобус, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами

ВСУ атаковали автобус Краснодар - Мелитополь в Запорожской области

11:13 08.07.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВСУ атаковали автобус Краснодар - Мелитополь в Запорожской области
ВСУ атаковали автобус Краснодар - Мелитополь в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В среду, 8 июля, украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя", - рассказал глава области.

По его информации, водители и пассажиры успели покинуть автобус, пострадавших нет. Пассажиров оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в течение ночи 415 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийАвтобусАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВО
 
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