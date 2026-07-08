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ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены
ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены
Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T08:49
2026-07-08T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На данный момент обесточены: В остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, добавили на предприятии.Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.Керчь после ночной атаки вновь оказалась обесточена во второй раз за двое суток, о ситуации в городе сообщил мэр Иван Кошель.До этого, в ночь на понедельник, Севастополь остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма в ночь на 6 июля. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.На Южном берегу Крыма и в Симферополе в этот день произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики, при налетах роев дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОВ Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлицКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
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РИА Новости Крым
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96
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60
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ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены

В северо-востоке Крыма после атаки ВСУ на энергетику обесточены ряд городов и районов

08:49 08.07.2026 (обновлено: 09:18 08.07.2026)
 
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ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Сложная обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне", - говорится в сообщении.
На данный момент обесточены:
  • город Керчь,
  • город Джанкой,
  • город Красноперекопск,
  • городской округ Армянск,
  • Джанкойский район,
  • Красноперекопский район.
В остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, добавили на предприятии.
Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.
Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.
Керчь после ночной атаки вновь оказалась обесточена во второй раз за двое суток, о ситуации в городе сообщил мэр Иван Кошель.
До этого, в ночь на понедельник, Севастополь остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма в ночь на 6 июля. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
На Южном берегу Крыма и в Симферополе в этот день произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.
ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики, при налетах роев дронов.
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