ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены
В северо-востоке Крыма после атаки ВСУ на энергетику обесточены ряд городов и районов
08:49 08.07.2026 (обновлено: 09:18 08.07.2026)
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© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Сложная обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне", - говорится в сообщении.
На данный момент обесточены:
- —город Керчь,
- —город Джанкой,
- —город Красноперекопск,
- —городской округ Армянск,
- —Джанкойский район,
- —Красноперекопский район.
В остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, добавили на предприятии.
Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.
Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.
Керчь после ночной атаки вновь оказалась обесточена во второй раз за двое суток, о ситуации в городе сообщил мэр Иван Кошель.
До этого, в ночь на понедельник, Севастополь остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма в ночь на 6 июля. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
На Южном берегу Крыма и в Симферополе в этот день произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.
ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики, при налетах роев дронов.
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