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ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены

ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены - РИА Новости Крым, 08.07.2026

ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены

Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T08:49

2026-07-08T08:49

2026-07-08T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На данный момент обесточены: В остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, добавили на предприятии.Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.Керчь после ночной атаки вновь оказалась обесточена во второй раз за двое суток, о ситуации в городе сообщил мэр Иван Кошель.До этого, в ночь на понедельник, Севастополь остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма в ночь на 6 июля. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.На Южном берегу Крыма и в Симферополе в этот день произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики, при налетах роев дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОВ Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлицКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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