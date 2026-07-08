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ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани
ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Краснодарская", задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку". Об этом информирует в среду... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:45
2026-07-08T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали компрессорную станцию "Краснодарская", задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку". Об этом информирует в среду пресс-служба "Газпрома".Подчеркивается, что атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. При этом оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок.Киевский режим неоднократно предпринимал попытки атаковать объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, ВСУ предприняли попытки ударов по компрессорной станции "Русская", "Казачья" и "Береговая".Киевский режим усилил атаки на объекты газовой инфраструктуры, это может усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Европы нет замены "Турецкому потоку"Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокамРоссия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
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газпром, атаки всу, газопровод, новости сво, газ
ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани

ВСУ атаковали компрессорную станцию экспортного газопровода "Газпрома" на Кубани

11:45 08.07.2026 (обновлено: 13:08 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодземное газохранилище. Архивное фото
Подземное газохранилище. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали компрессорную станцию "Краснодарская", задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку". Об этом информирует в среду пресс-служба "Газпрома".
"7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов", – сообщили в компании.
Подчеркивается, что атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. При этом оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок.
Киевский режим неоднократно предпринимал попытки атаковать объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, ВСУ предприняли попытки ударов по компрессорной станции "Русская", "Казачья" и "Береговая".
Киевский режим усилил атаки на объекты газовой инфраструктуры, это может усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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