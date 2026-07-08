https://crimea.ria.ru/20260708/vsu-atakovali-azs-pod-kurskom--raneny-rebenok-i-beremennaya-zhenschina-1157472543.html
ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина
ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина
Ребенок, беременная женщина и мужчина ранены при ударе ВСУ по автозаправочной станции в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщил в среду губернатор... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T13:41
2026-07-08T13:41
2026-07-08T13:41
курская область
александр хинштейн
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ребенок, беременная женщина и мужчина ранены при ударе ВСУ по автозаправочной станции в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Хинштейн.Раненых госпитализируют. Заправочная станция скоро возобновит работу, поскольку серьезно не повреждена – сработали меры пассивной защиты. По словам губернатора, регион будет наращивать защищенность объектов энергетики совместно с собственниками АЗС.За минувшую неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 38 мирных жителей, ранены 270, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской областиВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, обстрелы всу, атаки всу, новости сво
ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина
Двое взрослых и ребенок ранены при ударе ВСУ по АЗС в Курской области – Хинштейн