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ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина
ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина
Ребенок, беременная женщина и мужчина ранены при ударе ВСУ по автозаправочной станции в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщил в среду губернатор... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T13:41
2026-07-08T13:41
курская область
александр хинштейн
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ребенок, беременная женщина и мужчина ранены при ударе ВСУ по автозаправочной станции в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Хинштейн.Раненых госпитализируют. Заправочная станция скоро возобновит работу, поскольку серьезно не повреждена – сработали меры пассивной защиты. По словам губернатора, регион будет наращивать защищенность объектов энергетики совместно с собственниками АЗС.За минувшую неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 38 мирных жителей, ранены 270, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской областиВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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курская область, александр хинштейн, обстрелы всу, атаки всу, новости сво
ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина

Двое взрослых и ребенок ранены при ударе ВСУ по АЗС в Курской области – Хинштейн

13:41 08.07.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ребенок, беременная женщина и мужчина ранены при ударе ВСУ по автозаправочной станции в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Хинштейн.
"Враг атаковал АЗС в Октябрьском районе. К сожалению, пострадали три человека, в их числе – ребенок и беременная женщина. У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения", – написал Хинштейн в своем канале в МАКС.
Раненых госпитализируют. Заправочная станция скоро возобновит работу, поскольку серьезно не повреждена – сработали меры пассивной защиты. По словам губернатора, регион будет наращивать защищенность объектов энергетики совместно с собственниками АЗС.
За минувшую неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 38 мирных жителей, ранены 270, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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Курская областьАлександр ХинштейнОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовости СВО
 
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