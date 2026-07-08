https://crimea.ria.ru/20260708/vstrecha-trampa-s-zelenskim-i-toplivo-dlya-kryma--glavnoe-za-den-1157485468.html

Встреча Трампа с Зеленским и топливо для Крыма – главное за день

Встреча Трампа с Зеленским и топливо для Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Встреча Трампа с Зеленским и топливо для Крыма – главное за день

Президент России Владимир Путин поручил оперативно выделить Крыму субсидию для закупки топлива из-за его подорожания. Часть Крыма обесточена после атаки ВСУ. П... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T22:56

2026-07-08T22:56

2026-07-08T22:56

главное за день

крым

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

происшествия

украина

россия

сша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157479536_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_dc9e297e226debf8bec30453d2fcafbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил оперативно выделить Крыму субсидию для закупки топлива из-за его подорожания. Часть Крыма обесточена после атаки ВСУ. П резидент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Два россиянина задержаны в Крыму за передачу данных украинским спецслужбам. В Киеве уничтожено предприятие по производству и хранению комплектующие для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о найденных решениях вопроса по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Топливо для Крыма и СевастополяПрезидент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове. Как добавил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании членов Кабмина с президентом России Владимиром Путиным, Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя.ВСУ ударили по энергетике на востоке КрымаОбъекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света оказались четыре города и два района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".К вечеру все еще обесточены три города и четыре района, еще в части населенных пунктов республики подача света постепенно возобновляется.Трамп встретился с ЗеленскимПрезидент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Он заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут "хороший прогресс". При этом американский лидер отметил, что США передадут Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома добавил, что США получили долю земли на Украине в рамках сделки по разработке украинских недр.Агенты Киева задержаны в КрымуВ Крыму задержаны два россиянина 1991 и 1996 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб передавали сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.Как выяснилось, украинские агенты сами установили через Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб. Фигуранты - жители Севастополя и Красноперекопского района. Работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга. Мужчины арестованы.ВСУ нанесли удары по регионам РоссииРоссийские военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем за минувшую ночь и утро. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Утром украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Кроме того, ВСУ ударили по компрессорной станции "Краснодарская", которая используется в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку". В Азовском море были атакованы беспилотниками два танкера, два человека получили травмы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Удары возмездия по военным объектам в КиевеВС РФ поразили в Киеве объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации военного ведомства, минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли "групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве".Найдены решения ситуации с топливом и энергетикой в КрымуОсновные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Важно, что основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации. Договорились, как будем действовать дальше, шаг за шагом", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260708/rossiya-nachinaet-import-topliva-iz-drugikh-stran--novak-1157484287.html

крым

севастополь

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, украина, россия, сша, политика, внешняя политика, бензин, топливо, топливо в крыму, новости, новости крыма